"Министърът на Радев мина всякакви граници": Пеевски иска реакция от премиера за разпита на Ерол Мюмюн

Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски призова премиера Румен Радев за реакция след разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, който днес беше отведен в Обласктната дирекция на МВР. Случилото се той определи като огромен скандал и полицейско насилие. "Надявам се премиерът Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило. Министърът му мина всякакви граници", каза Пеевски.

Той призова полицията да се засрами и полицаите, които служат достойно да не "обслужват тези хора" и да не служат на "тази система за репресия".

Пеевски ще сезира Европа

Пеевски е възмутен, че това се случва на празника Курбан Байрам.

"10.10 ч. отиват в кабинета му с призовка за 10 ч. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, всички европейски партньори. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев", заяви още Пеевски по адрес на вътрешния министър Иван Демерджиев, който преди да стане министър стана депутат от "Прогресивна България" именно от 9-ти МИР Кърджали.

По думите му е можело спокойно кметът да бъде повикан в законния срок и да бъде разпитан.

Сплашване на всички кметове

Пеевски разказва, че в кабинета на Мюмюн влиза един отряд полиция. "От страх не го арестуваха", каза лидерът на ДПС.

Според него обаче целта е била друга.

"Искаха да сплашат всички кметове, всички хора, всички мюсюлмани. Няма да им го позволим. Отказваме офертата за страх. Не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи", добави още той.