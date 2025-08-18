При какъв пробег е най-изгодно да продадете колата си

Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 16:01 часа
Колата определено е удобство и свобода. Но заедно с радостта от притежанието идва и другата страна - разходите, които само нарастват всяка година. Колкото по-дълго машината работи толкова по-често се случват непредсказуеми повреди и сумите за ремонт стават все по-осезаеми. Експерти от индустрията обясниха в кой момент е най-изгодно да се продаде автомобил, за да се избегнат разходи, които надвишават реалната му стойност.

Цената на употребяван автомобил се формира под въздействието на много фактори. Това е не само възраст и пробег, но и престиж на марката, тип каросерия, оборудване и дори мода за определени модели. През последните години компактните кросоувъри поддържат цената особено добре, като те остават популярни на вторичния пазар по-дълго. В същото време пазарът е динамичен - появяват се нови производители, вкусовете на купувачите и конкуренцията се променят, което постепенно се отразява на ситуацията.

От финансова страна закупуването на нова кола рядко е изгодно. Веднага след като колата напусне салона, цената й веднага намалява - често с 15-30%. Това е такса за статута на първия собственик. Понякога има изключения: например, когато дадена марка напусне пазара, тогава нейните автомобили могат дори да поскъпнат поради недостиг.

Продажбата на почти нова кола е под въпрос. Да, ще бъде закупен бързо, защото такива оферти се оценяват на вторичния пазар. Но собственикът е този, който понася най-големи загуби: цената рязко пада през първите месеци след покупката и е почти невъзможно да се върнат инвестираните средства.

Много по-разумно е да планирате продажба въз основа на бъдещи разходи. С увеличаване на пробега колата неизбежно се доближава до скъпа техническа работа. Например, смяната на ангренажния ремък или смазката в автоматична скоростна кутия не е евтина, но не добавя стойност към автомобила на пазара. Тоест собственикът плаща за услугата, но тези разходи не се възстановяват при продажба. Ето защо е по-добре да изложите колата, преди да е дошло време за основен ремонт. Това е особено вярно, ако вече възнамерявате да надстроите до по-нов модел.

Практиката показва, че ресурсът на основните единици е ограничен. Дори сравнително новите модели вече имат пробег от стотици хиляди километри, което ви позволява грубо да оцените издръжливостта на двигателя и трансмисията. Но веднага щом има нужда от ремонт на тези компоненти, разходите стават толкова високи, че е по-изгодно да продадете колата, преди да се появи сериозно износване.

Най-често най-добрият момент се счита за пробег в диапазона от 80 000-95 000 километра. През този период колата все още изглежда "свежа" за купувачите, а скъпата рутинна поддръжка едва наближава. За продавача това е шанс да получи адекватна цена и да избегне големи инвестиции.

Ако колата е напълно удовлетворена и няма желание да я смените с друга, има смисъл да преминете през планираната основна поддръжка и да продължите да използвате колата. В някои случаи този подход е дори по-практичен: след като инвестирате в обслужване, можете спокойно да шофирате още много години.

 

Велизар Георгиев
