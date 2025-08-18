Защо е необходимо да се избърсва колата с гъба на автомивка на самообслужване

Безконтактните автомивки отдавна са позната част от градската инфраструктура. Бързо, удобно, без допълнителни усилия - изглежда какво друго е необходимо. Но има един нюанс - дори при използване на висококачествено оборудване, каросерията не винаги е идеално чиста. Ето защо много собственици на автомобили не отказват финалната ръчна обработка на каросерията с гъба.

Защо не трябва да пръскате колата си с вода преди да нанесете пяна

В повечето автомивки процесът изглежда по един и същи начин: обилна пяна, отмиване на шампоана с мощна струя, изплакване и подсушаване. Колата блести, но по повърхността често остават почти невидими частици мръсотия. Ако започнете да избърсвате каросерията в това състояние, лесно можете да оставите малки драскотини. С течение на времето те образуват характерна мрежа - "паяжина", която е особено видима на слънце.

Както обясняван експерти, цялата идея е, че електростатичният заряд държи праха и микрочастиците върху лака толкова здраво, че дори силна струя вода и активни химикали не ги отмиват. След измиване можете да забележите тънък филм върху каросерията, а парцалът или микрофибърът веднага потъмняват при избърсване, издавайки колко мръсотия е останала още по колата.

В този случай меката гъба е най-добрият инструмент. Нейната пореста структура перфектно задържа пяната, а деликатният материал внимателно премахва филма. Този подход помага за постигане на перфектна чистота, а понякога резултатът е дори по-добър, отколкото след професионално автомивка.

Движението на гъбата върху каросерията трябва да е плавно, без силен натиск. Започнете с чисти зони, като покрива или капака, и едва след това преминете към местата, където се натрупва най-много мръсотия - прагове, арки на колелата, брони. Този ред предотвратява пренасянето на песъчинки и малки частици върху вече почистени части.

Затова леко почистете праха, нанесете пяна или шампоан за кола, внимателно обработете каросерията с гъба и изплакнете. Силно замърсяване - първо отстранете основния слой замърсяване с вода, след това използвайте препарат и едва след това го почистете с гъба.

Накрая изплакнете всичко обилно с вода. Това премахва дори статично залепналия прах и фините отлагания. Финалното избърсване с микрофибър е вече върху идеално чиста повърхност, което помага за запазване на целостта и блясъка на боята за дълго време.