Има ли плагиатство? Кайли Миноуг отговoри на сравненията с Тейлър Суифт (СНИМКИ)

След като Тейлър Суифт обяви предстоящия си 12-и оригинален студиен албум "The Life of a Showgirl" само преди около седмица, някои фенове започнаха да сравняват визията на проекта с турнето "Showgirl: The Greatest Hits" на Кайли Миноуг от 2005 г. Причината: и двете певици се появяват в бляскави костюми, украсени с бижута, и пера на главата. Сега австралийската поп звезда отговаря на тези сравнения.

Към няколко снимки, на които позира в сценични костюми, вдъхновени от бурлеската, Миноуг написа в Instagram: "Когато всичките ти приятели започнат да ти пращат "Showgirl мемета".

Изпълнителката на "Padam Padam" обясни, че животът на една суперзвезда от музикалната сцена е "многопластово и много повече от пера и блясък". Уважение и възхищение към всички мои колежки (Showgirls), които работят здраво".

"Турнето Showgirl: The Greatest Hits" се проведе от март до май 2005 г., но беше прекратено преждевременно заради диагнозата на Миноуг – рак на гърдата. През следващата година тя възобнови поредицата концерти с преработена версия на спектакъла, озаглавен "Showgirl: Homecoming Tour", събщава People.

Албумът на Тейлър

В участие в подкаста "New Heights" на Травис и Джейсън Келси по-рано тази седмица, Суифт обяви новия си албум "The Life of a Showgirl". На основната корица се вижда как певицата на "Cruel Summer" лежи във вода, облечена в разкриващ топ, обсипан с камъни.

Голяма част от визуалната концепция на албума се върти около оранжевия цвят, като Суифт обясни значението му в подкаста "New Heights": "Чувствам, че енергийно той отразява живота ми – а този албум е за това, което се случваше зад кулисите в моя вътрешен свят по време на турнето "The Eras", което беше толкова приповдигнато, електризиращо и изпълнено с енергия" каза тя.

Суифт добави: "Едно от нещата, които правят този албум специален, е че го направих с моя ментор Макс Мартин и Шелбек. Тримата сме създали някои от най-любимите ми песни, които някога съм записвала... Те бяха основните ми сътрудници по албума Red", отбеляза тя.

"Работихме заедно по "We Are Never Getting Back Together", "I Knew You Were Trouble", "22", "Shake It Off", "Blank Space", "Style", "Wildest Dreams"… "Ready for It", "Delicate."

Носителкта на 14 награди "Грами" сравни процеса на съвместната им работа с "уловено светкавично вдъхновение в бутилка", когато говореше възторжено за сътрудничеството си с Макс Мартин и Шелбек. Тя отбеляза, че не са работили заедно около седем-осем години преди "The Life of a Showgirl." "Те просто са гении", подчерта Суифт.