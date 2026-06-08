Въпреки приет закон преди година: Бездействие връзва ръцете на общините да контролират скоростта и да наказват нарушителите

Почти една година след приемането на законовите промени, които дадоха право на местната власт да контролира скоростта, софтуерната система на МВР все още не е интегрирана с общинските бази данни и реалното налагане на санкции остава блокирано.

Това твърди Симеон Ставрев, общински съветник от Демократична България в Столичния общински съвет.

По думите му статистиката показва, че само в София има близо 800 налични камери, от които 300 са високотехнологични ANPR устройства, разположени по бус лентите и градските рингове, но вместо тези готови ресурси да генерират електронни фишове, МВР продължава да бави финализирането на подзаконовата наредба и софтуерния двупосочен обмен на информация.

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"Основната техническа пречка се състои в това, че Единният център за обработка на нарушенията (ЕЦОН) към МВР няма готовност автоматизирано да обработва метаданните, снимките и видеоклиповете от общинските системи. От наличните в столицата устройства над 400 са обзорни и изискват софтуерно надграждане, както и метрологична сертификация по Закона за измерванията, за да измерват скорост. Докато централната власт не осигури съвместимост между защитените мрежи и сървърите, съществуващата общинска инфраструктура ще продължи да предава чист видеосигнал към СДВР, без възможност за автоматично налагане на глоби", твърди Ставрев.

Институционалното забавяне, което струва пари и коства животи

Според него институционалното забавяне пряко ощетява и местните бюджети, тъй като приетият законов механизъм предвижда 50% от приходите от глоби да постъпват директно в хазната на съответната община.

"Тези средства са нормативно обвързани и могат да се инвестират единствено в дейности по пътна безопасност, маркировка и нови камери, а останалите 50% са заложени за Фонда за пътна безопасност към МВР. Към момента обаче общините са принудени да инвестират значителен финансов и административен ресурс в изграждане на нови системи "на сляпо", без да имат обратна връзка за развитието на преписките, връчването или плащането на фишовете", коментира общинският съветник.

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Той е на мнение, че допълнителен проблем се явява и ограничението на подготвяната наредба, според което автоматизираните общински системи ще могат да издават електронни фишове само за нарушения, при които не се предвижда лишаване от право на управление.

"При най-опасните случаи, като организирането на гонки или екстремното превишаване на скоростта, процедурата остава по тежкия досегашен ред с актове и наказателни постановления. Необходима е спешна координация между МВР, НСОРБ и Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" за изчистване на техническите параметри, за да може приетият закон най-накрая да заработи ефективно на практика", завършва Ставрев.