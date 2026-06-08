Голямо облекчение за Испания: Нападателното трио на „Ла Фурия“ ще е на линия за старта на Мондиал'26

Селекционерът на испанския национален отбор по футбол Луис де ла Фуенте смята, че нападателите Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньос ще бъдат готови за откриващия мач на страната на Световното първенство. 18-годишната звезда на Барселона се бори с проблем в слабините и контузия в бедрото, получена през април, докато Уилямс и Муньос също се възстановяват от травми.

Първият мач на Испания е на 15 юни срещу Кабо Верде

⚽🇪🇸 El seleccionador español, Luis de la Fuente, confirmó que Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no viajaron a Puebla debido a que se quedaron realizando trabajo de recuperación específico.



El estratega señaló que los tres futbolistas evolucionan favorablemente y se… pic.twitter.com/E4U7DS7vRm — Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 8, 2026

Тримата останаха в тренировъчния лагер на „Ла Роха“ в Чатануга, Тенеси, за да продължат процеса по връщането си в игра, вместо да пътуват със състава за мексиканския град Пуебла, където ще се проведе приятелския мач срещу Перу тази нощ.

„Ако няма други проблеми през идните дни, очакваме да бъдат налице на 15 юни. Най-важното нещо е, че тези срокове се постигат и ще продължат да се постигат, за да могат да са с нас и да бъдат готови да играят в някакъв момент от мача“, обясни Де ла Фуенте, цитиран от агенция Ройтерс.

Испания ще се изправи срещу Перу за последната си контрола преди участието на Мондиал 2026, а испанският треньор настоява, че опонентът няма да бъде подценен.

„За нас това е много важен мач. Не подхождаме към него като просто подготвителен двубой“, заяви специалистът.

Тимът на Луис де ла Фуенте ще започне участието си на световните финали срещу Кабо Верде в Атланта на 15 юни, а след това има мачове срещу Саудитска Арабия и Уругвай.

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