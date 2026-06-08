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Шок за Мондо насред Стокхолм: Австралиец сложи край на феноменалната победна серия на Дуплантис в овчарския скок!

08 юни 2026, 10:11 часа 730 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Шок за Мондо насред Стокхолм: Австралиец сложи край на феноменалната победна серия на Дуплантис в овчарския скок!

Невероятната серия от 40 поредни спечелени състезания на феномена в овчарския скок Арманд Дуплантис намери своя край в „дома“ на шведа – Стокхолм. В старта от Диамантената лига олимпийският и световен шампион успя да преодолее само 5.80 м, което е далеч от световния му рекорд от 6.31 м, губейки за първи път от надпреварата от Диамантената лига в Монако през юли 2023.

Арманд Дуплантис бе в серия от 40 поредни спечелени състезания

26-годишният състезател по овчарски скок, който пропусна първия си опит на 5.60, се провали на два пъти на 6.00 м и веднъж на 6.05, за да отпадне от борбата за победата. Австралиецът Къртис Маршал спечели с опит от 5.90 м. Баптист Тиери от Франция се нареди трети след като, подобно на Дуплантис, преодоля 5.80.

„Чувствах се леко разконцентриран днес и наистина не исках да губя тук пред моето семейство и фенове. Не съм губил от три години насам, но шапки долу пред Къртис днес, който ме победи честно и справедливо, нямам никакви оправдания. Не съм ядосан, ще продължа да се наслаждавам на времето си в Стокхолм. Скоро и ще се женя, така че малшанс в спорта, късмет в любовта, ако има нещо вярно в това?”, сподели Мондо.

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Лека атлетика Диамантената лига овчарски скок Арманд Дуплантис
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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