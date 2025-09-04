Рекордно поскъпване на месото в Гърция - причината е болест

До 50% поскъпване на някои видове месо в Гърция за една година - и причината е, че страната не може да се справи с шарката по селскостопанските животни. Това съобщава БНР, позовавайки се на изследване на Института за пазарна икономика. Шарката по дребните преживни животни в Гърция е проблем от над една година - многократно Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, говори за това в рамките на темата за зараза и в България. Разпространението на този вид шарка в България вече предизвиква сериозни притеснения, макар че наскоро Караколев обърна внимание, че то е силно изразено в четири региона на страната ни, като пак постави въпроса с нелегалната търговия и превоз на животни.

Поскъпването на месото в Гърция за 1 година е най-голямото, откакто се води статистика. Килограм телешко месо се продава за 12 евро. За сравнение миналата година цената е била 8 евро. С около 12% по-скъпо се продава всякакъв вид месо във веригите от супермаркети. Съответно, по-скъпи стават и крайни продукти, дори неща като сандвичи, пица и т.н. Повишиха се драстично и цените в таверните. Има вече и оплаквания за опасност от фалити.

Собственици на кафенета отправиха специално писмо към премиера Мицотакис за намаляване на данъка върху кафето. Те предупреждават за масови фалити, заради скъпия ток и високата цена на кафето.

