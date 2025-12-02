Спорт:

Ремонт или оттегляне: Властта и синдикатите на нова среща за Бюджет 2026

02 декември 2025, 06:25 часа 227 прочитания 0 коментара
Ремонт или оттегляне: Властта и синдикатите на нова среща за Бюджет 2026

Очаква се развитието по темата Бюджет 2026. След като миналия четвъртък управляващите обявиха, че изтеглят план-сметката за догодина, ден по-късно стана ясно, че бюджетната процедура само е замразена и ще бъде рестартирана, когато се постигне съгласие между социалните партньори и държавата, предаде Нова телевизия. 

Още: Младите хора не могат да бъдат купени с 50 или 100 лв., а искат условия, при които ще продължат да живеят и да се реализират

Многохилядни протести в София и в страната

Снимка: БГНЕС

Това беше и поводът за многохилядните протести в цялата страна. Още миналата седмица стана ясно, че работодателите, част от които подкрепиха първия протест срещу бюджета, настояват за отпадане на увеличенията при пенсионната вноска, данък дивидент и максималния осигурителен праг. Последните две, според заявката на лидера на ГЕРБ, ще бъдат повод за отстъпка.

Още: Божидар Божанов: При такъв гняв никое правителство с малко здрав разум не би настоявало да остане на власт

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Синдикатите пък искат заплатите в недофинансираните държавни сектори да бъдат вдигани с 10, а не с 5 процента. Очаква се участниците в преговорите да се срещнат отново и да обявят къде са намерили „златното сечение“.

Припомняме, че депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Делян Добрев сподели в студиото на Нова телевизия, че Бюджет 2026 е грешка.

На въпрос дали управляващите са сбъркали за бюджета, той каза, че не харесвал бюджета, но се сдържал от критики, понеже бил от управляващото мнозинство. Стигна се до този вариант на бюджета, понеже ГЕРБ имат половината депутати, за да мине, а в управлението има две леви партии, обясни Добрев, като уточни, че втората лява партията са "Новото начало", която се държи като такава.

Още: Погром, палежи, потрошен офис на ГЕРБ: Провокатори опорочиха протеста срещу Бюджет'26 в София (ОБЗОР)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
държавен бюджет бюджет на НЗОК бюджет на ДОО Бюджет 2026 протест бюджет 2026
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес