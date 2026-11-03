Първи резултати от вота:

"Бюджетът ще бъде проблематичен": Анализатори прогнозират тежки финансови корекции

03 ноември 2026, 9:14 часа 722 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Бюджетът ще бъде проблематичен": Анализатори прогнозират тежки финансови корекции

Предстои да стане ясно дали новоизбраният президент ще изпълни обещанията си да бъде обединител на нацията и да работи за мир. Това каза икономистът и политически анализатор Евгений Кънев в ефира на Нова телевизия. Според него важен тест за политическите заявки ще бъде отношението на Илияна Йотова към предстоящия бюджет. „Той със сигурност ще бъде проблематичен”, смята икономистът. ОЩЕ: Радев внуши, че ЕК ни притиска за Бюджет 2027 - ЕК му отговори, финансовото министерство "изглажда"

Здравният експерт Аркади Шарков също очаква сериозни промени във финансовата рамка. „За дефицита се говори още от началото на годината и проектобюджетът вероятно ще има нужда от съществени корекции", прогнозира той. Според него България е изправена пред покачващи се цени, висока инфлация спрямо останалите държави в еврозоната и нисък икономически растеж. Това създава допълнителен натиск върху бизнеса, потребителите и пенсионерите.

Кънев допълни, че високите цени на горивата също оказват сериозен натиск върху икономиката.

ОЩЕ: "Не е казано още първата година": Според Пеканов няма как дефицитът да падне на 3%

Според Шарков обаче България има възможност да привлече инвестиции в производството и доставките на лекарства. По думите му това би позволило на страната и на Европа да разчитат на по-сигурни доставки, вместо да зависят от дълги вериги за снабдяване от Индия и Китай. Той предупреди, че задълбочаването на търговските конфликти прави диверсификацията на доставките все по-важна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Аркади Шарков Евгений Кънев икономика бюджет 2027
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес