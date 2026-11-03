"Бюджетът ще бъде проблематичен": Анализатори прогнозират тежки финансови корекции

Предстои да стане ясно дали новоизбраният президент ще изпълни обещанията си да бъде обединител на нацията и да работи за мир. Това каза икономистът и политически анализатор Евгений Кънев в ефира на Нова телевизия. Според него важен тест за политическите заявки ще бъде отношението на Илияна Йотова към предстоящия бюджет. „Той със сигурност ще бъде проблематичен”, смята икономистът. ОЩЕ: Радев внуши, че ЕК ни притиска за Бюджет 2027 - ЕК му отговори, финансовото министерство "изглажда"

Здравният експерт Аркади Шарков също очаква сериозни промени във финансовата рамка. „За дефицита се говори още от началото на годината и проектобюджетът вероятно ще има нужда от съществени корекции", прогнозира той. Според него България е изправена пред покачващи се цени, висока инфлация спрямо останалите държави в еврозоната и нисък икономически растеж. Това създава допълнителен натиск върху бизнеса, потребителите и пенсионерите.

Кънев допълни, че високите цени на горивата също оказват сериозен натиск върху икономиката.

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Според Шарков обаче България има възможност да привлече инвестиции в производството и доставките на лекарства. По думите му това би позволило на страната и на Европа да разчитат на по-сигурни доставки, вместо да зависят от дълги вериги за снабдяване от Индия и Китай. Той предупреди, че задълбочаването на търговските конфликти прави диверсификацията на доставките все по-важна.