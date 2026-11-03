"Фантазия" на Disney - концерт на живо: Една незабравима вечер с музиката от филмите през 1940 г. и 2000 г.

Sure. Entertainment, съвместно със Симфоничния оркестър на Българското национално радио, представя "Фантазия" на Disney – концерт на живо – впечатляващ концертен спектакъл, който съчетава магията на анимацията на Disney с великолепието на музиката, изпълнявана на живо. На 23 януари 2027 г. публиката в Зала 1 на НДК ще има възможност да преживее най-запомнящите се моменти от легендарните филми "Фантазия" (1940) и "Фантазия 2000". Избрани сцени от двата филма ще бъдат прожектирани на голям екран с висока резолюция, докато симфоничен оркестър изпълнява музиката на живо в пълен синхрон с картината на екрана.

Програмата включва някои от най-обичаните произведения в историята на класическата музика, сред които "Пасторална симфония" от Бетовен, "Лунна светлина" от Дебюси, "Танцът на часовете" от Понкиели, "Помпозност и тържествени обстоятелства" от Елгар, "Римски пинии" от Респиги, "Чиракът магьосник" от Пол Дюка и още много други.

Когато излиза през 1940 г., "Фантазия" се превръща в най-смелия и новаторски проект на Уолт Дисни. Филмът реализира неговата мечта да обедини класическата музика и анимацията в едно цялостно художествено произведение. Оригиналният саундтрак е записан от Филаделфийския оркестър под диригентството на Леополд Стоковски в революционния за времето си стереофоничен формат. Първоначално замислен като късометражен филм с Мики Маус – "Чиракът магьосник", проектът се превръща в един от най-влиятелните анимационни филми в историята на киното.

Идеята на Уолт Дисни "Фантазия" да се развива като поредица с нови музикални епизоди се осъществява почти шест десетилетия по-късно с премиерата на "Фантазия 2000". Продуциран по инициатива на неговия племенник Рой Е. Дисни, филмът представя нова колекция от музикални шедьоври, изпълнени от Чикагския симфоничен оркестър под диригентството на Джеймс Ливайн.

"Фантазия" на Disney – концерт на живо е впечатляващо аудиовизуално преживяване, което ще събере на една сцена киното, симфоничната музика и неподражаемия свят на Disney – събитие както за почитателите на класическата музика, така и за цялото семейство.

Билети в мрежата на на EVENTIM.BG и BILET.BG.

Disney Concerts е подразделението за продуциране на концерти и лицензиране на Disney Music Group, музикалното подразделение на The Walt Disney Company. Disney Concerts продуцира концерти и турнета и лицензира музикално и визуално съдържание на Disney за симфонични оркестри, хорове и водещи в цял свят. Лицензираните от Disney концертни пакети включват разнообразни формати, като например концерти "live to picture" и тематични инструментални и вокални сборни концерти, които варират от симфонични изпълнения само с инструменти до мултимедийни продукции с участието на вокалисти и хор на живо. Концерти от най-големите филмови франчайзи в света – от Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar, 20th Century Studios и National Geographic - Disney Concerts създава и представя музикални спектакли и концертни продукции от световна класа – от ексклузивни концертни събития до емблематични филмови заглавия, любими класики и сезонни програми, които оживяват на сцените на някои от най-престижните концертни зали в света.

Сред настоящите и предстоящите продукции на компанията са концертната поредица "Междузвездни войни", "Кошмарът преди Коледа" на Тим Бъртън, "Infinity Saga Concert Experience", "Черната пантера", "Смелата Ваяна", "Замръзналото кралство", "Цар Лъв", "Тайната на Коко", "Сладка въздишка", "Дисни принцеси: Концертът", "Коледната песен на мъпетите", "Играта на играчките", "Едуард Ножиците", "Сам вкъщи 2" и изключително успешното концертно турне Worlds Collide Concert Tour. Повече информация можете да откриете на www.disneyconcerts.com.