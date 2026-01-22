Рязка промяна в цената на природния газ в Европа

Цената на природния газ в Европа се покачи рязко. Февруарските фючърси на хъба TTF в Нидерландия днес са 38,805 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната газова борса ICE към 14 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 38,855 евро за мегаватчас, но късно вчера борсата затвори при невиждани от месеци стойности от 39,203 евро за мегаватчас.

Невиждана цена от юни миналата година

Тази цена беляза връх за последните няколко месеца като достигна стойностите от юни миналата година, когато природният газ се продаваше на цени около 42 евро за мегаватчас.

Още: Обрат: "Булгаргаз" пак поиска поскъпване на природния газ

Очаква се температурите на стария континент да паднат отново до края на месеца, което ще повиши търсенето на гориво за отопление и ще ускори изтеглянето на газ от изчерпващите се европейски хранилища.

Освен това, износът на втечнен природен газ (LNG) от САЩ, най-големият износител в света, спадна до двумесечно дъно след прекъсвания на ключови терминали в Тексас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 22 януари, е 40,66 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 41,75 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 41,75 евро за мегаватчас.

Още: Обрат: Цената на природния газ в Европа е невиждана от месеци