С колко поскъпнаха горивата в ЕС и къде е България?

21 април 2026, 17:01 часа 321 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
С колко поскъпнаха горивата в ЕС и къде е България?

Цените на горивата за лични превозни средства в ЕС регистрираха значително повишение през март 2026 г., показват най-новите данни на Евростат. През март цените на горивата в ЕС са се увеличили с 12,9 на сто на спрямо същия месец 2025 г., а в еврозоната – с 13,4 на сто, като почти всички държави членки отчитат поскъпване. На месечна база през март увеличението е 13,5 на сто както в ЕС, така и в еврозоната.

Най-големи годишни увеличения през миналия месец са регистрирани в Германия - 19,8 на сто, Румъния - 19,6 на сто, Нидерландия - 18,8 на сто, Латвия - 18,5 на сто и Австрия - 17,2 на сто.

Спад е отчетен само в Унгария и Словения, съответно с 2,7 и 5,9 на сто на годишна база през март.

Още: Трайков обясни защо цените на горивата няма да паднат скоро

Увеличението на цените в България

За България данните на Евростат показват годишно увеличение на цените на горивата и смазочните материали през март от 6 на сто. На месечна база, спрямо февруари, увеличението в страната ни е с 12,7 на сто.

Разглеждайки конкретно дизела и бензина, цените им през март са съответно с 19,8 и 9,4 на сто по-високи в сравнение със същия месец на 2025 г. в ЕС. В еврозоната годишното поскъпване на дизела и бензина през март е съответно 19,9 и 9,7 на сто. На месечна база, спрямо февруари, цената на дизела в ЕС се е повишила с 19,1 на сто през март, а на бензина – с 10,6 на сто. Във валутната зона поскъпването е съответно с 18,9 и 10,4 на сто.

И при двата вида гориво е отчетено поскъпване във всички държави членки между февруари и март 2026 г.

Още: Недостиг на горива в ЕС? Транспортните министри на спешна среща

При дизела най-големи месечни увеличения през март са регистрирани в Чехия и Швеция (27,6 на сто и за двете държави), Естония (26,8 на сто), Латвия (25,4 на сто), Белгия (25,2 на сто) и Нидерландия (25,1 на сто).

Най-ниски ръстове са регистрирани в Словения (2,9 на сто), Словакия и Унгария (7 на сто и за двете). В България месечният ръст на цената на дизеловото гориво е 16,9 на сто през март. На годишна база през миналия месец цената на дизеловото гориво в страната ни е нараснала с 11,5 на сто.

При бензина най-големи месечни увеличения се отчитат в Белгия (15,1 на сто), Швеция (15 на сто), Австрия (14,8 на сто), Чехия (14,6 на сто), Естония и Литва (14,2 на сто и за двете).

Най-ниски месечни увеличения през март се наблюдават в Словения (2,4 на сто), Словакия (3,8 на сто), Унгария (4,7 на сто) и Италия (4,8 на сто). За България Евростат отчита месечен ръст през март на бензина от 9,9 на сто. На годишна база, спрямо март 2025 г., цената на бензиновото гориво в България е нараснала с 3,4 на сто.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Бензин дизел цени на горивата
