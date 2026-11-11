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Роджър Федерер държи рекорд в тениса, който може да остане непобеден завинаги

11 ноември 2026, 20:26 часа 907 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Роджър Федерер държи рекорд в тениса, който може да остане непобеден завинаги

Осем от най-добрите тенисисти в света ще заемат централно място на Финалите на ATP, които започват в неделя, 15 ноември. Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артур Фис, Франсис Тиафо и Рафаел Ходар ще се състезават на най-престижното събитие в тениса при мъжете, на което легендата Роджър Федерер все още държи рекорд, който може би никога няма да бъде подобрен. През своята блестяща кариера швейцарецът е печелил турнира в края на годината шест пъти, като същевременно държи рекорда за най-много участия във финали (10).

Впечатляващият рекорд на Федерер от 2005 година

20-кратният шампион от турнири от Големия шлем триумфира три различни места, вдигайки трофея в Хюстън, Шанхай и Лондон. Но именно по време на триумфа си в Шанхай през 2005 година Федерер постигна блясък, който може би никога няма да бъде повторен. Маестрото беше почти неудържим в разцвета на силите си, притежавайки може би един от най-смъртоносните форхенди в историята, съчетан с плавен и предсказуем сервис. Швейцарецът разполагаше с почти всичко в арсенала си, което му позволи да се превърне във велик в спорта, демонстрирайки тези качества по време на доминацията си в средата на 2000-те години.

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Роджър Федерер

В петте си участия във Финалите на ATP между 2003 и 2007 година Федерер спечели четири от тях, но в единствената година от този период, в която не спечели (2005 година), той все пак влезе в историята. В 1/2-финала си срещу Гастон Гаудио в Шанхай той постигна бърза победа с 6-0, 6-0, като стана първият и все още единственият тенисист в историята на турнира, постигнал "двоен геврек".

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Роджър Федерер Финали на ATP
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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