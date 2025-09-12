Войната в Украйна:

САЩ и Китай ще продължат преговорите за митата следващата седмица

12 септември 2025, 11:55 часа 334 прочитания 0 коментара
САЩ и Китай ще продължат преговорите за митата следващата седмица

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент ще се срещне с китайския вицепремиер Хъ Лифън и други високопоставени представители през следващата седмица в Мадрид, за да продължат разговорите си по търговските и икономическите въпроси, както и по теми, свързани с националната сигурност, съобщи Министерството на финансите на САЩ, цитирано от Ройтерс.

Срещите са част от обиколката на Бесент в Испания и Великобритания от 12 до 18 септември. В рамките на визитата ще бъдат обсъдени и статутът на социалната медийна платформа TikTok, както и съвместните усилия на двете страни за борба с прането на пари. Министърът ще се срещне и със своите колеги в Мадрид и Лондон, а по-късно ще се присъедини към президента Доналд Тръмп по време на официалното му държавно посещение при британския крал Чарлз, уточниха от ведомството.

Предстоящата дискусия между Бесент и Хъ в Мадрид ще бъде четвъртата им голяма лична среща от началото на годината. Двамата се стремят да запазят търговското примирие, довело до намаляване на ответните мита и възобновяване на износа на китайски редкоземни минерали към САЩ.

Още: Тръмп плаши Китай и Индия с нови мита, за да притисне Русия

След преговори в Женева и Лондон в края на юли в Стокхолм страните се договориха да удължат паузата в налагането на мита с още 90 дни. На 12 август президентът Тръмп одобри удължаването на паузата до началото на ноември.  

Американските компании в Китай ще пострадат от митата на Тръмп: Ново проучване

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Китай САЩ мита търговска война информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес