Япония удари по производителя на руските "Шахед"-и, Лондон се прицели в "сенчестия флот" на Путин

Япония и Великобритания наложиха нови санкции срещу Русия във връзка с пълномащабната ѝ война в Украйна, започнала още през февруари 2022 г. Токио удари директно по икономическата зона "Алабуга" в руската Република Татарстан, където се произвежда местният вариант на иранските дронове клас "Шахед". Японското министерство на външните работи публикува списък със санкции, който включва 47 организации и 14 физически лица, сред които длъжностни лица, работещи в окупираните от Русия територии на Украйна.

Токио наказа майката на Рамзан Кадиров и бивш шеф във "Вагнер"

Санкционирана е и майката на чеченския лидер Рамзан Кадиров - Аймани Кадирова, както и бившият мениджър на концерна „Калашников“, който е бил и изпълнителен директор на ЧВК "Вагнер Център" - Алексей Тенсин.

Списъкът на предприятията, подлежащи на ограничения спрямо Япония, включва не само специалната икономическа зона "Алабуга" в Татарстан, а също „Уралски автомобилен завод“, ПАО „Имперски оръжеен завод" в Тула, ПАО „Арзамаски машиностроителен завод“ и АО „Специално машиностроително проектно бюро“. Това са военни обекти, които поддържат машината за убиване на диктатора Владимир Путин.

Япония наложи санкции и на всеруското детско и младежко „Движение на първите“, известно още като „новите пионери на Путин“, на фондацията „Ахмат Кадиров“ и на детския лагер „Артек“.

Снимка: дрон "Шахед", Getty Images

И Великобритания санкционира руски военни заводи

Обединеното кралство, на свой ред, наложи нови санкции срещу Русия, включително срещу заводи от военнопромишления комплекс. Списъкът, публикуван от правителството в Лондон, включва физически лица и компании.

Ограниченията „за предоставяне на стоки и технологии, които заплашват да подкопаят териториалната цялост на Украйна“ включват руските граждани Елена Малицкая (посочено е и фамилното име Шарикова) и Алексей Малицки, както и азербайджанския гражданин Шанлик Шукуров. В уебсайта на швейцарската търговска компания INOLTRA пише, че той заема длъжността оперативен директор.

В списъка са включени както руски юридически лица, така и компании от Хонконг, Индия, Китай, Турция и Тайланд.

Сред компаниите, които попадат под британски санкции, са: холдинг „Технодинамика“ и химическият завод в Брянск, които са част от „Ростех“; „АНОЗИТ“, „ПРОТОН“, завод „Реконд“, „Елеконд“, експерименталното конструкторско бюро „ИКАР“, „Поиск“, завод „Мезон“, радиозавод „Сарапул“, институт „Синвент“ и металургичната компания „Русполимет“.

Обединеното кралство наложи санкции и срещу руския "сенчест флот" - корабите с петрол, с които Москва заобикаля наказателните мерки. Засегнати са 70 плавателни съда, включително танкерите GAZPROMNEFT NORDEAST и GAZPROMNEFT ZUID EAST, свързани с "Газпромнефт".

