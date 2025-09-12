Войната в Украйна:

Япония удари по производителя на руските "Шахед"-и, Лондон се прицели в "сенчестия флот" на Путин

12 септември 2025, 14:39 часа 579 прочитания 0 коментара
Япония удари по производителя на руските "Шахед"-и, Лондон се прицели в "сенчестия флот" на Путин

Япония и Великобритания наложиха нови санкции срещу Русия във връзка с пълномащабната ѝ война в Украйна, започнала още през февруари 2022 г. Токио удари директно по икономическата зона "Алабуга" в руската Република Татарстан, където се произвежда местният вариант на иранските дронове клас "Шахед". Японското министерство на външните работи публикува списък със санкции, който включва 47 организации и 14 физически лица, сред които длъжностни лица, работещи в окупираните от Русия територии на Украйна.

Токио наказа майката на Рамзан Кадиров и бивш шеф във "Вагнер"

Санкционирана е и майката на чеченския лидер Рамзан Кадиров - Аймани Кадирова, както и бившият мениджър на концерна „Калашников“, който е бил и изпълнителен директор на ЧВК "Вагнер Център" - Алексей Тенсин.

Още: Politico: Евролидерите убедиха Тръмп за намеренията на Путин, но проблемът със санкциите е друг

Списъкът на предприятията, подлежащи на ограничения спрямо Япония, включва не само специалната икономическа зона "Алабуга" в Татарстан, а също „Уралски автомобилен завод“, ПАО „Имперски оръжеен завод" в Тула, ПАО „Арзамаски машиностроителен завод“ и АО „Специално машиностроително проектно бюро“. Това са военни обекти, които поддържат машината за убиване на диктатора Владимир Путин.

Япония наложи санкции и на всеруското детско и младежко „Движение на първите“, известно още като „новите пионери на Путин“, на фондацията „Ахмат Кадиров“ и на детския лагер „Артек“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: дрон "Шахед", Getty Images

И Великобритания санкционира руски военни заводи

Обединеното кралство, на свой ред, наложи нови санкции срещу Русия, включително срещу заводи от военнопромишления комплекс. Списъкът, публикуван от правителството в Лондон, включва физически лица и компании.

Още: САЩ: Европа спира напълно да купува руски газ от началото на 2027 година

Ограниченията „за предоставяне на стоки и технологии, които заплашват да подкопаят териториалната цялост на Украйна“ включват руските граждани Елена Малицкая (посочено е и фамилното име Шарикова) и Алексей Малицки, както и азербайджанския гражданин Шанлик Шукуров. В уебсайта на швейцарската търговска компания INOLTRA пише, че той заема длъжността оперативен директор.

В списъка са включени както руски юридически лица, така и компании от Хонконг, Индия, Китай, Турция и Тайланд.

Сред компаниите, които попадат под британски санкции, са: холдинг „Технодинамика“ и химическият завод в Брянск, които са част от „Ростех“; „АНОЗИТ“, „ПРОТОН“, завод „Реконд“, „Елеконд“, експерименталното конструкторско бюро „ИКАР“, „Поиск“, завод „Мезон“, радиозавод „Сарапул“, институт „Синвент“ и металургичната компания „Русполимет“.

Обединеното кралство наложи санкции и срещу руския "сенчест флот" - корабите с петрол, с които Москва заобикаля наказателните мерки. Засегнати са 70 плавателни съда, включително танкерите GAZPROMNEFT NORDEAST и GAZPROMNEFT ZUID EAST, свързани с "Газпромнефт".

Още: Сигнал към Путин? Историческо събитие между Великобритания и Япония (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Япония Рамзан Кадиров Великобритания ЧВК Вагнер санкции Русия Шахед руски дронове Алабуга руски сенчест флот
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес