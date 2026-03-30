Саудитският петрол заобикаля ударно Ормузкия проток, думи на Тръмп пак оскъпиха "черното злато"

30 март 2026, 7:54 часа 210 прочитания 0 коментара
Саудитският петрол заобикаля ударно Ормузкия проток, думи на Тръмп пак оскъпиха "черното злато"

След като войната с Иран се разгоря с пълна сила и на фона на твърдения в големи американски медии, че саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман усилено лобира зад кулисите САЩ да доведат нещата докрай и да се справят окончателно със сегашния ирански властови режим, Саудитска Арабия рязко увеличи износа на петрол, заобикаляйки Ормузкия проток. Това съобщава американската информационна агенция Bloomberg.

Кралството е увеличило износа на "черно злато" по петролопровода "Изток-Запад" до максималния му капацитет — около 7 милиона барела на ден. Този маршрут позволява на суровия петрол да достигне Червено море, като се избягват тесния и уязвим път през Персийския залив - Ормузкия проток. Тръбопроводът, дълъг над 1000 километра, е построен през 80-те години на XX век именно за сценарии като кризи или блокади.

Междувременно, европейският сорт петрол "Брент" вече премина границата от 115 долара за барел т.е. 2,78% ръст, а лекият суров петрол е над 101 долара за барел т.е. 1,69%, сочи платформата за следене на живо на цените на черното злато на CNBC. Това стана след като в интервю за Financial Times американският президент Доналд Тръмп намекна за сухопътна американска операция с цел превземането на остров Харг - ключовото място, откъдето се изнася иранският петрол. "Бих предпочел да взема петрола", каза Тръмп, правейки паралел с Венецуела. А пред израелския Канал 14 увери, че САЩ действат да поставят Ормузкия проток под американски контрол.

Същевременно, The New York Times съобщи, че в Близкия изток вече има 50 000 американски войници, след като 2500 морски пехотинци и също толкова американски моряци се присъединиха. Това е с 10 000 войници повече от обичайното.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Саудитска Арабия петрол Ормузкия пролив Ормузки проток цена на петрола война Иран остров Харг
