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"Ще си бръкнете в спестяванията": Асен Василев обясни - догодина харчим 80 евро повече при ръст на заплатите от 50 евро

09 ноември 2026, 8:38 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ще си бръкнете в спестяванията": Асен Василев обясни - догодина харчим 80 евро повече при ръст на заплатите от 50 евро

Ще си бръкнете в спестяванията. Това каза в сутрешния блок на бТВ лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев във връзка с бюджет 2027 г. Той обясни, че ако заплатата ви е 1000 евро този година, догодина ще стане 1050, но ще си бръкнете в спестяванията, защото ръстът е по-малък от инфлацията. С други думи - ще харчите 80 евро повече при ръст на заплатата от 50 евро. Ето защо той смята, че в бюждета за 2027 година е заложено обедняване на хората. 

"За 2026 г. бяха дали стойност на дефлатора, т.е. начина, по който се мери инфлацията, от 5,2%. Вече са го ревизирали за 2026 г., че ще бъде 9,1%. Почти двойно се увеличава предвидената за тази година. За догодина пак са се върнали на тази оптимистична прогноза", каза Василев. 

Той обърна внимание и че минималната работна заплата е орязана, 2028 г. става 680 евро - ОЩЕ: Точка по точка: Бюджет 2027 – обедняване в заплати и пенсии, повече данъци и още: Анализ на Асен Василев

Бюджет на рецесията

Василев определи бюджет 2027 г. като бюджет на финансовия колапс и катастрофата, а социалните стимули са украсата на бюджета. "Това, което е записано в бюджета, е де факто рецесия".

"Това, което мен ме притеснява е, че той не подлежи на нормална корекция в парламента. Това е да сложиш небостъргач на основите на едноетажна къща - или трябва да се преразгледа подоходната, инвестиционна политика и тогава може и тази прогноза да излезе, или ако ще сме в тази подоходна политика - трябва да се преразгледа прогнозата и тя да каже, че ще имаме нулев растеж", смята Василев. 

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По думите му - влезе ли така бюджетът в парламента, той е неспасяем. "Или не трябва да се пипат доходите, или ще вдигат данъците", смята Асен Василев.

Кой и кога отряза спирачките на камиона?

Асен Василев продължи метафората на премиера Радев за бюджет 2027 г., а именно, че е камион без спирачки, който върви към пропастта. "Дайте да видим кой и кога му отряза спирачките на този камион", попита Василев. 

Той коментира графиката, която Румен Радев е представил за неследството и финансовия разгул през годините. "Кои години се качват  - 2025 и 2026, нарочно не са написали 2021, 2022 и 2023, защото докато аз бюджетирах, не сме си позволявали да харчим повече", подчерта Василев. 

По думите му обаче през 2025 г. бюджетът на Желязков за първи път е прехвърлил харчовете, а бюджетът на Радев през 2026 г. го е избил. В тази връзка бившият финансов министър призова Румен Радев да вземе "мерки" срещу човека, който му е оставил това нещо, а не да го повишава до заместник-министър. Думите на Василев бяха насочени срещу Росица Велкова.

Той подчерта още, че всички проблемни бюджети, са минали през подписа на Румен Радев като президент, т.е. той не им е наложил вето. ОЩЕ: Бюджет 2027 е тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по пропастта

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Инфлация Заплати Асен Василев обедняване Бюджет 2026 бюджет 2027
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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