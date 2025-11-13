Пожар на пристанището: Вижте как три яхти потъват в Гърция (ВИДЕО)

Три яхти потънаха в яхтено пристанище близо до пристанището на Пирея рано в четвъртък сутринта, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщения на бреговата охрана. Потъването се дължи на пожар в една от яхтите, който бързо се е разпространил към съседни плавателни съдове, съобщиха властите, без да предоставят допълнителни подробности. Служители на бреговата охрана са били на мястото на инцидента с влекач, както и осем пожарникарски автомобила в продължение на няколко часа, за да овладеят пожара.

Не беше ясно какво е причинило пожара.

Кой управлява пристанището?

Пристанището се управлява от D Marinas Hellas, глобална мрежа от пристанища, която обработва заявки и резервации за акостиране в Zea, както и услугите, предлагани в пристанището.

Известно още като Пасалимани, малкото естествено пристанище Марина Зеас се намира близо до главното фериботно пристанище на Пирея и на 10 км от центъра на Атина. ОЩЕ: Гръцки гранични полицаи спасиха 70 мигранти от потъваща лодка

Превозването на мигранти с яхти

Припомняме, че наскоро бяха разкрити случаи, в които трафиканти на мигранти превозват хората с луксозни яхти.

В началото на ноември мъж беше арестуван за контрабанда на мигранти към гръцки острови. Според разследващите, той и неговите сътрудници са използвали луксозни яхти, организиращи фалшиви „парти“ круизи, за да превозват мигранти до космополитни дестинации като Миконос и Санторини, като са таксували между 8 000 и 10 000 евро на човек.

Мигрантите са били скрити в кабини, докато бляскави жени от Източна Европа са се представяли за гости, за да не предизвикат подозрение. Гръцкото разузнаване наблюдаваше заподозрения от 2020 г., като наблюдението се засили през последните месеци. Мъжът, за когото се съобщава, че е сирийски гражданин с шведски документи за пътуване, е живял със семейството си в луксозен дом в южните предградия на Атина. ОЩЕ: Трафикантите се изхитриха: Вече превозват мигранти на луксозни яхти