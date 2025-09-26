Солено море: България е втора в ЕС по поскъпване на почивките

Цените на пакетните почивки за потребителите в Европейския съюз през август са били с 2,5 на сто по-високи спрямо същия месец на 2024 г. Това показват данните на европейската статистическа агенция Евростат. Най-голямото увеличение на цените на закупените пакети е отчетено във Естония, където цените са се повишили с 39,5 на сто спрямо август 2024 г., следвана от България с ръст от 23 на сто.

Ръст и през юли, и през август

Все пак, отчетеният през август ценови темп на пакетните почивки в страната ни (23 на сто) е бил малко по-слаб спрямо отчетения през юли на годишна база – 23,5 на сто.

Още: Хотелиерите по морето вдигат драстично цените за летния сезон

Цените на почивките в рамките на страната ни са нагоре с 25,2 на сто през август (ръст спрямо юли с 0,2 пр. п.), а тези на международните почивки - с 20,2 на сто (ръст спрямо отчетения годишен темп през юли от 21,6 на сто.).

Цените на пакетните почивки използвани в страната на пребиваване през август са нараснали с 6,8 на сто, изпреварвайки ръста през юли – 5,5 на сто, а на международните с 1,6 на сто. През юли 2025 г. на годишна база ръстът е била по-голям – 2,2 на сто, показват данните.

Цените на пакетните почивки са се увеличили с по-умерени темпове спрямо юли 2025 г. (ръст от 2,7 на сто спрямо юли 2024 г.). За сравнение, през цялата 2024 г. и от началото на 2025 г. годишните увеличения са били под 7 на сто само през юли 2024 г. (6,6 на сто) и март 2025 г. (3 на сто).

Още: Колко харчи българинът при пътувания в страната и чужбина?

През август 2025 г. само три държави от ЕС са регистрирали намаление на цените на пакетните почивки, продавани в рамките на местния пазар – Белгия (спад с 7 на сто), Швеция (спад с 5,6 на сто) и Испания (спад с 0,1 на сто), сочат още данните на Евростат.