Войната в Украйна:

Строителството в България отчете ръст през лятото

10 септември 2025, 13:54 часа 346 прочитания 0 коментара
Строителството в България отчете ръст през лятото

През юли 2025 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" се повишава с 0,1 на сто спрямо предходния месец, съобщава Националният статистически институт (НСИ). Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 6,1 на сто на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2024 година.

През юли 2025 г. се наблюдава увеличение спрямо предходния месец при продукцията от строителство на сгради - с 0,2 на сто, както и при специализираните строителни дейности - с 0,1 на сто. Понижение е отчетено при строителството на съоръжения - с 0,1 на сто.

Още: България отчете понижение в строителството за трети пореден месец

През юли 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г. е регистрирано увеличение с 8,1 на сто при специализираните строителни дейности, с 5,8 на сто при строителството на съоръжения и с 4,6 на сто при продукцията от строителство на сгради.

България е с най-голям спад на строителната продукция в ЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
строителство строителна продукция сградно строителство информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес