Строителството в България отчете ръст през лятото

През юли 2025 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" се повишава с 0,1 на сто спрямо предходния месец, съобщава Националният статистически институт (НСИ). Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 6,1 на сто на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2024 година.

През юли 2025 г. се наблюдава увеличение спрямо предходния месец при продукцията от строителство на сгради - с 0,2 на сто, както и при специализираните строителни дейности - с 0,1 на сто. Понижение е отчетено при строителството на съоръжения - с 0,1 на сто.

Още: България отчете понижение в строителството за трети пореден месец

През юли 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г. е регистрирано увеличение с 8,1 на сто при специализираните строителни дейности, с 5,8 на сто при строителството на съоръжения и с 4,6 на сто при продукцията от строителство на сгради.

България е с най-голям спад на строителната продукция в ЕС