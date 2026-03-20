Сърбия получи нова отсрочка от САЩ за санкциите срещу НИС

Министерството на финансите на САЩ отложи срока на санкциите срещу руската компания „Нафтна индустрия на Сърбия“ (НИС) до 17 април, давайки на Белград допълнително време за внос на петрол на фона на американско-израелската война срещу Иран, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на изявление на сръбския министър на енергетиката. НИС, която е под американски санкции като част от руския енергиен сектор, управлява единствената сръбска петролна рафинерия в Панчево и е най-големият доставчик на гориво в страната. Сръбското правителство притежава 29,9% от НИС, а останалата част принадлежи на дребни акционери и служители.

С отлагането се дава възможност на НИС да договори продажбата на дяловете си в руските компании „Газпром“ и „Газпром нефт“, които възлизат съответно на 44,9% и 11,4%.

Припомняме, че през януари унгарската компания MOL заяви, че е подписала обвързващо споразумение с руски компании за изкупуване на техните дялове в НИС и че ADNOC от Обединените арабски емирства ще бъде миноритарен собственик.

„Удължаването на лиценза с почти месец е особено важно сега, когато цените на петрола скачат... ежедневно", заяви сръбският министър на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович в прессъобщение.

Сърбия удължи забраната за износ на горива

През това време сръбското правителство, насред енергийна криза, предизвикана от войната в Близкия изток, удължи забраната за износ на петрол и петролни продукти до 2 април.

Забраната се отнася за всички видове износ на дизел, бензин и суров петрол. Миналата година Казахстан беше най-големият доставчик на суров петрол за Сърбия, която внасяше почти 60 процента от петрола си от азиатската страна.

Целият вносен суров петрол пристига с танкери до хърватския остров Крък и след това се транспортира по Адриатическия нефтопровод (JANAF). Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще обяви допълнителни мерки за пестене на гориво и енергия, след като проведе заседание на Съвета за национална сигурност по-късно в петък.