Тайван иска балансирана търговия със САЩ

Тайван иска балансирани търговски отношения със САЩ, както и да изгради стратегическо партньорство с страната, заяви тайванската вицепремиерка Чен Ли Чиун, цитирана от Ройтерс. Чен направи коментарите на пресконференция в Тайпе след приключването на търговските преговори със САЩ миналата седмица, които доведоха до намаляване на митата върху тайванския износ за страната. Още: Китайските военни учения около Тайван разгневиха американски сенатори

Тайван има за цел да изгради "демократична" високотехнологична верига за доставки със САЩ и да сключи стратегическо партньорство в областта на изкуствения интелект в рамките на новото митническо споразумение, което беше сключено с Вашингтон миналата седмица, заяви главният преговарящ от Тайпе в преговорите.

Тайван иска да изгради "демократична" високотехнологична верига за доставки със САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп натисна големия производител на полупроводници, който има голям търговски излишък със Съединените щати, да инвестира повече в САЩ, по-специално в чипове, които захранват изкуствения интелект. Съгласно условията на дългоочакваното споразумение, производителите на чипове като TSMC, които разширяват производството си в САЩ, ще плащат по-ниски мита за полупроводници или свързано производствено оборудване и продукти, които внасят в САЩ, и ще могат да внасят някои артикули без мита. Широките тарифи, които се прилагат за повечето други тайвански износи за САЩ, ще паднат от 20% на 15%.

Тайванските компании също ще инвестират 250 милиарда долара за увеличаване на производството на полупроводници, енергия и изкуствен интелект в САЩ, а Тайван ще гарантира допълнителни 250 милиарда долара кредит за улесняване на по-нататъшни инвестиции.

Чен подчерта пред медиите, че споразумението не цели да навреди на тайванската чип индустрия, която е толкова важна за икономиката, че често се нарича "свещената планина, която защитава страната".

"Това не е преместване на веригата за доставки, а по-скоро помощ за високотехнологичните индустрии на Тайван да разширят своето влияние в чужбина – чрез добавяне и дори умножаване – за да разширят своето силно международно присъствие в САЩ" заяви тя.

"В миналото казвахме: "Тайван може да помогне", добави Чен, като се позова на миналите усилия на Тайван да помогне на международната общност по време на пандемията от КОВИД-19 и други кризи.

"Надяваме се, че в бъдеще ще бъде "Тайван и САЩ могат да поемат водещата роля", като двете страни обединят сили и, под влиянието на вълната на изкуствения интелект, работят заедно за изграждането на високотехнологична верига за доставки за демократичния лагер. Това е нашата стратегическа цел", подчерта тя.

САЩ са най-важният поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения. Пекин смята демократично управляваният остров за своя територия и не изключва използването на сила, за да го постигне, припомня Ройтерс.

