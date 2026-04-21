Трайков обясни защо цените на горивата няма да паднат скоро

Разходите по логистиката на рафинерията "Лукойл" са се увеличили от порядъка на 10 пъти в сравнение с предкризисните нива. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод на срещата на кризисния щаб, който следи и контролира цените на горивата и основни стоки на фона на напрежението в Близкия изток. Той посочи, че тази информация е получена от представители на митниците и от ръководството на рафинерията.

ОЩЕ: България в топ 4 на ЕС: Трайков разкри защо няма да останем без дизел и керосин

"Това вече е отразено в цените на горивата", допълни служебният министър и допълни, че това е обяснение на цените, които са значително по-високи в сравнение с преди кризата.

По думите му търгуваните обеми на горивата не са намалели и на фона на по-високите цени това дава буфер за запазването на финансовата устойчивост на всички по веригата.

ОЩЕ: Предоговарят условията по договора с "Боташ"?

Според Трайков доставките на рафинерията са гарантирани до края на май и дори донякъде през юни, което е и функция на оборотния капитал, с който разполага компанията.