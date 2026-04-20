Предоговарят условията по договора с "Боташ"?

20 април 2026, 16:07 часа 616 прочитания 0 коментара
Снимка: Botas
Предоговарят условията по договора с "Боташ"?

Възможно е да се предоговорят условията по договора с турската компания "Боташ“. Това съобщи пред журналисти в Панагюрище служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, като допълни, че е изпратена покана до турската страна за преговори. Смятам, че е възможно да се структурира предложение и вече съм го направил, заедно с колегите от министерството, от държавните енергийни компании и зам.-министър Георгиева, сме изпратили предложение до турската страна, посочи той.

Министърът добави, че предложенията са включени в меморандум от няколко страници. Те са доста специализирани, експертни и отговарят на българския интерес, увери Трайков, цитиран от БТА.

Преди малко повече от месец Трайков съобщи, че се е срещнал в Париж по време форум за ядрена енергетика с турския си колега Алпарслан Байрактар и го е поканил да дойде в София. Тогава министърът каза, че от турска страна вижда разбиране и готовност за промени в условията на договора с "Боташ“. Според Трайков към момента, в който е сключен договорът, България има нужда от достъп до капацитета на Турция, но начинът, по който е направено споразумението, го прави абсолютно безсмислено в ценово отношение. През февруари той посочи, че България към момента не извършва плащания по договора с турската компания и това може да доведе до ответни действия от турската страна.

Цените на горивата

Попитан за мерките, които служебното правителство предприема във връзка с ръста на цените на горивата, служебният министър отговори, че България е била една от първите държави в Европейския съюз (ЕС), приела цялостен пакет от мерки.

Разбира се, няма как да се влияе на международната конюнктура, но от гледна точка на ефекта им върху българската икономика и българските граждани взехме незабавно мерки, които бяха целенасочени, ограничени във времето и по такъв начин структурирани, че да предотвратят инфлационната спирала там, където има възможност, както и да помогнат на най-уязвимите наши съграждани. Това, което направихме в България, беше дадено като пример за добра практика в ЕС, коментира Трайков.

На въпрос възможно ли е да се преразгледа концепцията за въглищните централи, той отговори, че България е една от страните, изразили такова мнение в европейските институции. Смятаме, че при такива извънредни ситуации на външни шокове следва да поддържаме своите възможности, да разчитаме на своите ресурси. Така че аз смятам, че това е факт. Българските мощности, термичните ни централи са както възможност да се използва местен ресурс, така и възможност да се гарантира стабилността на мрежата, което в някои страни е проблем и предизвикателство, коментира служебният министър на енергетиката. В България сме се погрижили да има необходимия баланс, за да няма проблемни ситуации, увери той.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов
Природен газ Трайчо Трайков въглищни централи цени на горивата Боташ
