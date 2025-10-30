Тръмп намалява митата за Китай - срещата със Си е надминала очакванията му (ВИДЕО)

Доналд Тръмп заяви, че САЩ могат да подпишат търговско споразумение с Китай „много скоро“. Изявлението му дойде след преговорите с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея днес, 30 октомври. Републиканецът обяви по-ниски мита за китайския внос в Щатите и заяви, че въпросът за достъпа на САЩ до редкоземни елементи бил решен. От Пекин все още не са коментирали официално.

По-ниски мита с 10%

След срещата си със Си Дзинпин в Бусан американският президент обяви намаляване на митата за Китай от 57% на 47%. "Както знаете, аз вече се съгласих - наложих 20% (допълнително - бел. ред.) мито на Китай заради фентанила – това е солидно мито. Но въз основа на днешните му изявления аз го намалих с 10%, така че сега ставката е 10% вместо 20% и това влиза в сила незабавно", заяви Доналд Тръмп.

Президентът на Щатите също така каза, че Си е обещал да работи усилено, за да спре износа на прекурсори за фентанил към САЩ. Фентанилът е наркотичен опиоиден аналгетик, използван в медицината като обезболяващо средство и лекарство, отпускано с рецепта. В САЩ той се използва широко като наркотик – евтин аналог на хероина.

На борда на Air Force One Тръмп каза още, че Китай ще възобнови незабавно закупуването на соя. Това беше една от най-спорните теми в търговската война. Пекин обикновено купува американска соя за милиарди долари всяка година, но тази търговия спадна до почти нула, което нанесе сериозни щети на общностите в САЩ.

В замяна на всичко това Тръмп каза, че общите мита, наложени върху китайските стоки, ще бъдат намалени от настоящите 57% на 47%. Освен това двамата са се договорили да продължат преговорите и взаимните визити. Тръмп каза, че ще посети Китай през април следващата година, а Си ще отиде в САЩ малко след това.

Търговското споразумение ще бъде сключено за една година - вероятно скоро, а след изтичане на срока ще бъде преразгледано, стана ясно от думите на републиканеца.

По скалата от 0 до 10 американският президент оцени срещата си с китайския лидер с оценка 12.

Победа за Китай?

По-ниските тарифи са победа за Китай, но докато не чуем официална позиция от Пекин, не знаем какви са пълните отстъпки между двете суперсили, пише кореспондентът на BBC.

Изявленията на Тръмп все пак ще бъдат разгледани като пробив, след като търговското напрежение между двете най-големи икономики в света отново се засили тази година.

Няма и информация за окончателно споразумение за продажбата на американските операции на китайската компания TikTok след срещата Тръмп-Си.