Тръмп подписа много важна сделка с Япония, преди да се срещне със Си Дзинпин

28 октомври 2025, 11:23 часа 259 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата жена премиер на Япония Санае Такаичи подписаха на 28 октомври рамково споразумение за осигуряване на доставки на редкоземни елементи. И двете страни имат за цел да намалят доминацията на Китай в производството на някои от ключовите електронни компоненти, а критичните минерали са най-съществената част от тях. Документът бе подписан в двореца Акасака в Токио. Пекин не беше споменат публично от Тръмп и Такаичи.

Китай преработва над 90% от редкоземните елементи в света, което го прави основен играч във веригата за доставки на минерали. Пекин наскоро разшири ограниченията за износа им.

Тръмп и китайският президент Си Дзинпин ще се срещнат в четвъртък в рамките на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея, за да обсъдят споразумение, което да спре по-строгите американски мита и китайските контролни мерки върху износа на редкоземни елементи.

Снимка: Getty Images

Какво се разбраха Япония и САЩ?

Япония и САЩ ще използват инструменти на икономическата политика и координирани инвестиции, за да ускорят „развитието на диверсифицирани, ликвидни и справедливи пазари за критични минерали и редкоземни елементи“ и ще се стремят да предоставят финансова подкрепа на избрани проекти в рамките на следващите шест месеца, съобщи Белият дом.

Двете страни ще обмислят споразумение за взаимно допълващо се съхраняване на запаси и ще си сътрудничат с други международни партньори, за да гарантират сигурността на веригата за доставки, пише още в изявлението.

Въпреки че Китай доминира в този сектор, САЩ и Мианмар контролират съответно 12% и 8% от световния добив на редкоземни елементи, а Малайзия и Виетнам покриват съответно 4% и 1% от преработката, предава Reuters, цитирайки консултантската компания за политически рискове Eurasia Group.

Снимка: Getty Images

Доставки на газ

Япония се е ангажирала с инвестиция от 550 милиарда долара в американската икономика като част от по-широко двустранно търговско споразумение. То може да включва производство на електроенергия и втечнен природен газ, казват източници на информационната агенция, запознати с преговорите.

Преди пътуването на Тръмп в Азия САЩ призоваха купувачите на руски петрол и газ, включително Япония, да прекратят вноса, и наложиха санкции на двата най-големи износители на петрол от Русия - "Роснефт" и "Лукойл". Това е опит на Щатите да принудят Кремъл да седне на масата за преговори, за да сложи край на войната в Украйна.

Япония увеличи покупките на втечнен природен газ от САЩ през последните няколко години, като се опитва да диверсифицира доставките си от основния си източник - Австралия, и да се подготви за изтичането на договорите за доставки от руския проект „Сахалин-2“ за втечнен природен газ, за който Mitsui и Mitsubishi помогнаха да стартира през 2009 г.

През юни JERA - най-големият купувач на втечнен природен газ в Япония - се съгласи да закупи до 5,5 милиона тона годишно втечнен природен газ от САЩ по 20-годишни договори, като доставките ще започнат около 2030 г. Това е приблизително същото количество, което Япония внася годишно от "Сахалин-2". По-голямата част от доставките от "Сахалин-2", които покриват 9% от нуждите на Япония от газ, приключват през 2028-2033 г. Под 1% от вноса на петрол в страната пък се пада на Русия. По-голямата част от доставките на нефт за Токио се покриват от Близкия изток.

Снимка: Getty Images

Само през миналата седмица най-големият доставчик на газ в Япония - Tokyo Gas - подписа предварителна сделка за закупуване на 1 милион тона втечнен природен газ годишно от проекта Alaska LNG. Така е последван примерът на JERA от септември. JERA обеща 1,5 милиарда долара за газови активи в Луизиана в първата си стъпка в производството на суровини в САЩ, където Tokyo Gas и Mitsui вече имат присъствие.

За да поддържа цените на тока под контрол, Япония иска да продължи вноса на втечнен природен газ от "Сахалин-2", казва пред Reuters високопоставен служител. Доставката на втечнен природен газ до Япония отнема само няколко дни в сравнение с около седмица от Аляска и около месец от американското крайбрежие на Мексиканския залив, гласят мотивите. По-евтиният внос от Руската федерация също е фактор. Въпросът е могат ли САЩ да предоставят на Япония втечнен природен газ, който е също толкова евтин и достъпен.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Япония Доналд Тръмп САЩ руски газ Си Дзинпин редкоземни елементи Санае Такаичи
