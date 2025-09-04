Тръмп поиска от Върховния съд да спаси митата му

Американският президент Доналд Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ да отмени решението на по-нисшата инстанция, според което много от неговите мита са незаконни. В петиция, подадена късно вечерта в сряда - 3 септември, администрацията на републиканеца поиска от съдиите да се намесят бързо и да постановят дали президентът има правомощията да налага такива тарифи на вносни стоки от чужди държави.

Шестима от деветимата магистрати във Върховния съд са назначени от президенти от Републиканската партия, включително трима, назначени от самия Доналд Тръмп.

Още: Апелативен съд отмени някои мита на Тръмп. Той обаче се инати

Втора инстанция с решение срещу митата

Федералният апелативен съд на САЩ миналата седмица постанови със 7 гласа "за" и 4 "против", че митата, наложени от Тръмп чрез закон за извънредни икономически правомощия, не попадат в мандата на президента и че определянето на тарифи е "основно правомощие на Конгреса".

Делото може да промени икономическата и външнополитическата програма на Тръмп и да принуди САЩ да възстановят милиарди долари от митата.

Още: Тръмп незаконно е спрял средствата за "Харвард": Съдия от САЩ със становище

Президентът оправда митата съгласно Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA), който дава на държавния глава правомощия да действа срещу "необичайни и извънредни" заплахи. През април Тръмп обяви икономическо извънредно положение, като изтъкна, че търговският дисбаланс е подкопал местното производство и е вреден за националната сигурност.

Въпреки че апелативният съд се произнесе против президента, той отложи влизането в сила на решението си, давайки време на администрацията на Тръмп да подаде жалба.

Още: Призна ли ЕС, че заради Украйна е сключил лоша сделка с Тръмп за митата?

Реакциите

"Залогът в този случай не може да бъде по-висок", заяви генералният прокурор Джон Сауер в подаденото в сряда вечерта заявление, цитиран от BBC. Той написа, че "погрешното решение на долната инстанция е нарушило изключително важни, деликатни и продължаващи дипломатически търговски преговори и е хвърлило сянка на правна несигурност върху усилията на президента да защити страната ни, като предотврати безпрецедентна икономическа и външнополитическа криза".

Снимка: Getty Images

Адвокатите, представляващи малките предприятия, които оспорват тарифите, заявиха, че са уверени, че ще спечелят делото. "Тези незаконни мита нанасят сериозна вреда на малките предприятия и застрашават тяхното оцеляване", заяви Джефри Шваб от Liberty Justice Center. "Надяваме се на бързо разрешаване на този случай за нашите клиенти".

Ако съдиите от Върховния съд отхвърлят преразглеждането, решението на апелативните съдии може да влезе в сила на 14 октомври.

Още: Тръмп: Индия предложи да намали митата върху американски стоки до нула

Апелативните съдии отменят митата за Канада, Мексико и Китай

През май Международният търговски съд в Ню Йорк обяви тарифите за незаконни. Това решение също беше отложено по време на апелативния процес.

Решенията бяха в отговор на съдебни дела, заведени от малки предприятия и коалиция от щати в САЩ, които се противопоставиха на митата.

През април Тръмп подписа изпълнителни заповеди, с които наложи базова тарифа от 10%, както и "реципрочни" мита, предназначени да коригират търговските дисбаланси с повече от 90 страни.

Още: Де юре Тръмп обяви: "БРИКС е мъртъв". Де факто сплоти държавите в блока от глупост с митата

В допълнение към тези тарифи, решението на апелативния съд отменя и митата за Канада, Мексико и Китай, които според Тръмп са необходими, за да се спре вносът на фентанил.

Решението не се отнася за някои други американски мита - например тези, наложени върху стоманата и алуминия, които бяха въведени по силата на друго президентско правомощие.