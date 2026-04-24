Тръмп заплаши Великобритания с търговска война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон може да наложи "големи мита" на Обединеното кралство, ако то не отмени данъка върху цифровите услуги, съобщи ABC News. "Можем да отговорим на това много лесно, като просто наложим високи мита на Обединеното кралство, така че по-добре да бъдат внимателни", заяви Тръмп пред репортери в Белия дом. Още: Иран поряза надеждите: Повторно отваряне на Ормузкия проток няма да има

Тръмп удря с нови мита

Още: Тръмп затвори американския пазар за вносни лекарства

"Ако не отменят данъка, вероятно ще наложим високи мита на Обединеното кралство", добави президентът на САЩ.

На въпроса какъв вид мита обмисля, Тръмп отговори, че те ще бъдат "по-високи от това, което получават".

Данъкът върху цифровите услуги на Обединеното кралство, въведен през 2020 г., е данък от 2% върху приходите на глобални технологични компании, които извличат значителна стойност от потребителите в Обединеното кралство чрез цифрови услуги, включително социални медии, търсачки и онлайн пазари.

Той се прилага за фирми с глобални приходи от тези услуги над 500 милиона лири и най-малко 25 милиона лири, произтичащи от потребители в Обединеното кралство.

Още: ЕС и САЩ на "позитивна среща" за критичните минерали и митата