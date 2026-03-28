ЕС и САЩ на "позитивна среща" за критичните минерали и митата

28 март 2026, 12:10 часа 254 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Eвромисарят по търговията Марош Шефчович заяви, че е провел "много позитивна" среща с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър в кулоарите на министерската среща на Световната търговска организация в Камерун, съобщава "Ройтерс". "Съгласихме се със Съединените щати да продължим работата по критично важните минерали", посочи той и добави, че са били обсъждани и митата.

В четвъртък евродепутатите придвижиха законодателство, за да изпълнят страната на блока от търговското споразумение, сключено със САЩ в Търнбери, Шотландия, миналия юли, след месеци на несигурност относно заплахи за мита на президента Доналд Тръмп и новата такса за внос.

Добавени бяха предпазни мерки, отразяващи опасения, че Вашингтон може да не се придържа към сделката.

САЩ постигнаха споразумение с ЕС

САЩ постигнаха споразумение с ЕС за налагане на 15% мита за внос върху повечето стоки от Съюза - половината от заплашената ставка - и предотвратиха по-голяма търговска война между двамата съюзници, които представляват почти 1/3 от световната търговия.

Шефчович заяви, че гласуването и позитивната среща с Гриър са важни.

"Това показва и от двете страни, въпреки турбуленциите на световната сцена, че се придържаме към споразумението".

САЩ са най-големият търговски партньор на ЕС, като износът на Съюза за САЩ достигна рекордните 555 милиарда евро (641 милиарда долара) през 2025 г.

Шефчович посочи, че ЕС търси и други търговски партньори.

"Нашият дневен ред за бъдещето ще бъде да работим колкото е възможно повече с всички партньори, които искат да имат споразумение за свободна търговия с нас... и разбира се, да намалим митата с партньорите, с които вече търгуваме", обясни той.

Антон Иванов Отговорен редактор
