05 януари 2026, 08:33 часа 532 прочитания 0 коментара
Търговец се оплака: Приемат ни като банка – плащат със 100 лв. за дребна покупка

Добре започна Новата година с въвеждането на еврото. Клиентите разбират, че в момента е нужно търпение, предвид това, че имат възможността да плащат и в лева, и в евро. Клиентите обаче приемат магазините като някакви финансови институции и се опитват да плащат малка сметка със 100 лв., за да им бъде върнато евро. Но това с разговор се изяснява и се вижда, че от ден на ден нещата се подобряват. Това заяви изпълнителният директор на голяма търговска верига Албена Георгиева в ефира на Нова телевизия.

Те се оплака и че в последните дни на 2025 г. някои клиенти са плащали с огромни количества монети, които са събирали през годините. "В някои случаи с килограми монети. Затова се наложи да наложим ограничение при плащането до 50 монети на човек", заяви тя.

Тя обясни, че в тяхната търговска верига в около 30-35% от случаите хората пазаруват с евро, а останалите в лева. Тези, които плащат в евро, го правят с банкови карти. "Българинът продължава да пазари в левове и това ще продължи до края на месеца", коментира тя.

"На касата има внедрена система, която превалутира цените, така че когато човек плати в лева, касиерът да върне в евро. Стремежът е да се връща рестото само в евро. В първия ден от 2026 г. имахме проблем с това, че ни се изчерпаха монетите, но тогава банковите офиси бяха затворени. На следващия ден проблемът се регулира", обясни тя.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
магазини търговски обекти въвеждане на еврото
