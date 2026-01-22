Вятърната и слънчевата енергия изпревариха изкопаемите горива по производство на ток в ЕС

Вятърната и слънчевата енергия са генерирали повече електроенергия в Европейския съюз, отколкото изкопаемите горива през 2025 г. Това се посочва в анализ, публикуван днес и цитиран от ДПА и БТА. Слънчевата и вятърната енергия са осигурили малко над 30 на сто от електроенергията в ЕС през 2025 г., докато на изкопаемите горива се падат 29 на сто, според най-новия доклад на глобалната организация за енергийни проучвания Ember.

47,7 на сто от тока в ЕС е от ВЕИ

Като цяло възобновяемите източници на енергия (ВЕИ), включително хидроенергията и биомасата, са осигурили близо половината от производството на електроенергия - 47,7 на сто. Ядрената енергия е съставлявала още 23,4 на сто от електроенергията в ЕС през миналата година.

Производството на електроенергия от въглища е спаднало до историческо дъно през 2025 г. с дял от 9,2 на сто, според данните. ЕС обаче остава силно зависим от енергията от газ, като нейният дял в енергийния микс се е увеличил с около 8 на сто до 16,7 на сто през миналата година.

Според авторите на доклада рискът от енергийна принуда от страна на износителите на изкопаеми горива остава висок през 2025 г. Увеличаването на инвестициите в местни възобновяеми енергийни източници е основен начин за намаляване на този риск, предвид продължаващата геополитическа нестабилност, препоръчват от Ember.

В края на миналата година ЕС се съгласи да стане напълно независим от руския природен газ не по-късно от края на 2027 г. Съгласно плана вносът на руски газ по тръбопроводи по дългосрочни договори трябва да бъде напълно прекратен най-късно до 1 ноември 2027 г.

Забраната за внос цели да допълни съществуващите санкции, ограничаващи вноса от Русия, и да гарантира, че страните от ЕС ще намалят дългосрочната си зависимост от руските енергийни доставки, което ще ги направи по-малко уязвими на натиск.

Ember предупреди също и за риска от прекомерната зависимост от други доставчици, включително САЩ. Според мозъчния тръст зависимостта от един-единствен източник може да подкопае сигурността на ЕС и да отслаби преговорната му позиция в геополитически и търговски спорове.

Разширяването на съхранението на енергия чрез батерии, укрепването на електрическите мрежи и засиленото управление на търсенето биха позволили по-висок дял на слънчевата и вятърната енергия в енергийния микс на ЕС, което ще спомогне за подобряване на сигурността на доставките и ще поддържа стабилни и надеждни цени на енергията, посочват експертите.