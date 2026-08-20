"Войната в Украйна е виновна": България и още 6 държави искат ЕС да компенсира туризма им

Група от 7 страни от ЕС, които считат, че са на първа линия по отношение на ефекта от войната в Украйна, сред които и България, поискаха финансиране от предложената от ЕС Многогодишна финансова рамка (МФР) от 2 трилиона евро в подкрепа на туристическите си сектори в региони, засегнати от близостта им до Русия, Беларус и Украйна.

В писмо до европейските комисари по туризъм и сближаване Апостолос Цицикостас и Рафаеле Фито, министрите на туризма и финансите на България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия очертаха как техните туристически сектори са били засегнати от „геополитическите развития и опасенията за сигурността“, свързани с пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, наред с други фактори, пише Евронюз.

„Туристическите потоци са намалели значително в повечето от тези региони“, се казва в писмото.

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„Освен това малките и средните предприятия (МСП) са изправени пред намалено доверие на инвеститорите, повишена оперативна несигурност и ограничен достъп до финансиране в момент, когато сезонните приходи са от решаващо значение за тяхната целогодишна жизнеспособност.“

В Писмото министрите още посочват, че са готови да се включат в „конструктивен диалог“ относно разработването на предстоящата Стратегия на ЕС за устойчив туризъм.

Източник: БГНЕС

„Оставаме ангажирани да работим заедно с Комисията за изграждането на устойчив, конкурентен и стабилен туристически сектор във всички региони на Европейския съюз“, се казва още в писмото.

Войната като фактор

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Стратегията е необвързващ план, целящ насърчаване на конкурентен и устойчив туризъм в целия блок. Очаква се стратегията да се справи, наред с други неща, с конвенционални проблеми като пренаселеността в туристическите горещи точки и трансграничната мобилност.

Но министрите от фронтовите региони на Европа искат близостта до война да бъде включена като фактор.

Говорител на Европейската комисия потвърди, че писмото е получено и заяви, че изпълнителният орган на ЕС ще отговори „своевременно“. Говорителят обаче заяви, че не може да коментира предварително съдържанието на отговора.

Той добави, че Брюксел взема предвид предизвикателствата, пред които е изправен туристическият сектор в цяла Европа, като част от своята „подготвителна работа“ по предстоящата стратегия за туризъм, включително тези, които засягат регионите на първа линия.