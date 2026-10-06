Договорки и ограничения: КЗК вижда проблеми с конкуренцията в електронната търговия

Възможно е в онлайн търговията у нас да има неправомерни практики, които ограничават конкуренцията.

Комисията за защита на конкуренцията започва задълбочено проучване на договорните отношения между онлайн платформите за електронна търговия и търговците, които ги използват, за да оцени дали конкретни договорни практики могат да ограничат конкуренцията.

В рамките на продължаващото производство фокус на задълбочения анализ за състоянието на конкурентната среда ще бъде и влиянието на електронната търговия върху засегнатите сектори, свързани с различните групи търгувани онлайн стоки и услуги, както и тяхната доставка.

Решението за проучването е взето на базата на резултатите от междинния секторен анализ на пазара на електронна търговия с потребителски стоки и услуги в страната, приет от Комисията.

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Междинният секторен анализ обхваща най-често купуваните онлайн стоки и услуги – дрехи, обувки и аксесоари, мебели и стоки за дома, спортни стоки, козметични и здравни продукти, търговията с билети за културни или други събития, както и услугите за настаняване.

Анализът изследва начина, по който функционира пазарът, пречките пред конкуренцията и навлизането на нови участници, както и възможните рискови практики. Сред тях са използването на потребителски данни и алгоритми за ценообразуване и реклама, даването на предимство на собствени продукти, ограниченията при продажбите и налагането на нелоялни търговски условия.

Притесненията на КЗК

Анализът показва, че електронната търговия има положителен ефект върху конкуренцията, защото улеснява навлизането на нови участници, разширява възможностите на бизнеса да достига до повече потребители и създава по-голяма прозрачност при сравняването на цени и условия. С разрастването на онлайн продажбите обаче нараства и ролята на платформите като посредници, а мрежовите ефекти, значителната потребителска база и финансовите и технологичните ресурси могат да увеличат пазарната сила на отделни оператори.

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В рамките на секторното проучване до момента КЗК установи, че в договорните отношения на част от онлайн платформите с търговците се съдържат тaка наречените клаузи за ценова равнопоставеност. Чрез тях дигиталните платформи задължават търговците да им гарантират най-ниските цени и най-благоприятните търговски условия спрямо всички останали канали за продажба на пазара. Подобни практики ограничават конкуренцията, затрудняват навлизането и развитието на по-малки оператори и лишават потребителите от възможността да открият по-изгодни оферти.

Установени са и договорни условия, при които бизнес ползвателите могат да бъдат задължавани да не приемат заявки от крайни клиенти извън платформата и да ги насочват обратно към нея за извършване на продажбата. Подобни ограничения могат да засегнат свободата на търговците да използват алтернативни канали и конкуренцията между различните онлайн посредници.

Наличието на такива клаузи не означава автоматично нарушение на правилата на конкуренцията. Тяхното въздействие зависи от конкретния пазар, позицията на платформата, наличието на алтернативни канали и възможните икономически ползи. Затова КЗК започва задълбочено проучване, за да оцени дали конкретни договорни практики могат да имат ограничителен ефект и дали са съвместими с националните и европейските правила за конкуренция.

Въз основа на междинните резултати КЗК препоръчва на компетентните държавни органи КЗП и НАП, в рамките на техните правомощия, да предприемат мерки за по-ефективен контрол и по-висока прозрачност при електронната търговия. Потребителите следва да разполагат с лесно достъпна информация за търговеца, начините за контакт, общите условия и реда за разрешаване на спорове. Комисията препоръчва и по-тясна координация между институциите чрез обмен на информация, съдействие при проверки и разследвания и други съвместни действия. Компетентните органи следва да информират КЗК за конкретните мерки, които ще предприемат, и сроковете за тяхното изпълнение.

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