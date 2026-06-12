Всяка пета фирма в Германия: ИИ може да изхвърли висшистите

Все повече компании в Германия смятат, че изкуственият интелект може частично да компенсира липсата на висше образование или професионален опит, показва проучване на мюнхенския институт „Ифо“ (Ifo). Според изследването близо 20% от фирмите, които вече използват изкуствен интелект (ИИ), определят като лесна или много лесна възможността да заменят служители с висше образование с по-малко квалифицирани работници, подпомагани от ИИ.

Още 15% от анкетираните компании смятат, че могат сравнително лесно да заменят опитни служители с по-неопитни кадри, ако последните използват инструменти с изкуствен интелект.

"Изкуственият интелект променя пазара на труда и в определени области може частично да замести формалната квалификация и професионалния опит", посочва изследователят от „Ифо“ Анна Руферт, цитиран от БТА.

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Проучването показва, че към момента 54,5% от германските предприятия използват изкуствен интелект в своите бизнес процеси. Най-силно изразена е тази тенденция в търговията, където 28,6% от фирмите смятат, че могат сравнително лесно да заменят висшисти със служители, подпомагани от ИИ. При компаниите от сектора на услугите този дял е 19,7%, а в преработващата промишленост – 14,6%.

Само че професионалният опит остава по-труден за заместване от образованието. "Професионалният опит очевидно е по-труден за компенсиране чрез изкуствен интелект, отколкото дипломите", отбелязва Руферт.

Въпреки това мнозинството от германските компании остават скептични към подобни замени. Над половината от предприятията, използващи ИИ – 55,4%, смятат, че е трудно или невъзможно служители без висше образование да заменят висшисти само с помощта на изкуствен интелект. А при замяната на опитни служители с неопитни този дял достига 62,7%.

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