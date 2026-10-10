Въпреки кризите: Европейският туризъм чупи рекорди през 2026 г.

Европейският сектор на пътуванията и туризма се изкачва на нови висоти и е готов да отбележи впечатляващ растеж от 3,1% през 2026 г., изпреварвайки темповете на растеж на икономиката като цяло. Това показват най-новите данни на Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC), оповестени в деня на откриването на 26-ата глобална среща на върха на организацията в Малта, съобщи Euronews.

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Въпреки глобалната несигурност, напрежението в Близкия изток и кризата с разходите за живот, представянето на Стария континент ще надхвърли средните резултати за световния туризъм, чийто прогнозиран растеж за годината е 2,5%. Статистиката разкрива още, че разходите на чуждестранните посетители в Европа ще скочат с 5,8%. Паралелно с това разходите за туризъм с цел отдих ще се увеличат с 3,1%, а тези за бизнес пътувания – с 4,2%.

Панелите на тазгодишната глобална среща на върха под надслов FUTU[RE]SET поставят на фокус най-наболелите предизвикателства пред индустрията. Сред основните теми са стимулирането на туристическия поток без вреда за местните общности, устойчивостта и достъпността.

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През следващите дни форумът ще даде мощен тласък на нови партньорства, иновации и инвестиции в глобален мащаб. В дискусиите ще вземат участие редица влиятелни световни фигури, сред които бившият министър-председател на Канада Джъстин Трюдо, европейският комисар по въпросите на устойчивия транспорт и туризма Апостолос Цицикостас и първият специален пратеник на президента на САЩ по въпросите на туризма Ник Адамс.