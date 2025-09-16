Войната в Украйна:

Възможност за малките модулни реактори: България подписа документ със САЩ

16 септември 2025, 16:41 часа 320 прочитания 0 коментара
Министърът на енергетиката Жечо Станков и неговият колега от Съединените американски щати – секретарят по енергетика Кристофър Райт подписаха съвместно изявление в потвърждение на целите на сключеното между двете държави междуправителствено споразумение за укрепване на гражданското ядрено сътрудничество, съобщиха от Министерство на енергетиката.

Документът бе подписан в рамките на Генералната конференция на международната агенция за атомна енергия, която се провежда във Виена, Австрия. С него двете страни потвърждават ангажимента да си сътрудничат при разработването и внедряването на иновативни съвременни технологии за ядрени реактори с цел подобряване на икономическата сигурност и устойчивост на България с подкрепата на Съединените американски щати, предоставена от службата за ядрена енергия на Министерството на енергетиката на САЩ.

Каква е възможността за малките модулни реактори?

С подписания документ България ще има възможност да се възползва от експертния опит на американските лаборатории при провеждане на предпроектно проучване за оценка на жизнеспособността и пригодността на потенциални обекти за ускорено внедряване на малки модулни реактори. Това проучване ще подпомогне подготовката и обосноваването на следващи стъпки за внедряване на тази иновативна технология в България. Агенцията за търговия и развитие на САЩ вече анонсира готовността си да предостави финансиране за преглед на различни технологии за малки модулни реактори в помощ на идентифицирането на онези от тях, които са най-подходящи за условията в България. ОЩЕ: България се готви да прави ядрени специалисти. Точна ли е рецептата?

„Ядрената енергия има ключова роля за постигане на общоевропейските цели за енергийна сигурност и конкурентоспособност. С подкрепата на нашите партньори от САЩ България ще има възможност да развие и обогати с най-модерни съвременни технологии десетилетния си опит при безопасната експлоатация на ядрени мощности, утвърждавайки своята роля на лидер в производството на беземисионна, чиста и достъпна енергия за целия регион на Югоизточна Европа, каза при подписването на документа министърът на енергетиката Жечо Станков.

Снимка: Министерство на енергетиката

Надграждане на сътрудничеството със САЩ

Съвместното изявление задълбочава и надгражда отличното сътрудничество между България и САЩ в областта на ядрената енергетика. То има ключов принос в стратегическото партньорство между двете държави, допринасяйки чрез внедряването на най-нови съвременни технологии в сектора за лидерската роля на нашата страна в Югоизточна Европа при осигуряването на чиста енергия.

През идната седмица министър Станков ще бъде част от българската делегация, ръководена от министър-председателя Росен Желязков, в Ню Йорк за участие в общия дебат на 80-та сесия на Общото събрание на ООН. В САЩ министър Станков ще разговаря с правителствени и корпоративни ръководители по теми, свързани с развитието на ядрената енергетика. ОЩЕ: Заради възхода на атомната енергия: Риск за доставките на уран в Европа

Деница Китанова
