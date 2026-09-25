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Война за паркоместа в кв. "Изгрев": Фирма си разчерта незаконни места за паркиране, сложи си и знаци

25 септември 2026, 8:55 часа 801 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Война за паркоместа в кв. "Изгрев": Фирма си разчерта незаконни места за паркиране, сложи си и знаци

Незаконно разчертани широки паркоместа и поставени забранителни знаци предизвикаха сериозен скандал в столичния кв. „Изгрев“, на ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 71. Районната администрация предприе незабавни действия по премахването им, въпреки срещнатата съпротива и заплахи от страна на фирма, помещаваща се в съседна сграда, която е решила да узурпира общинския терен за собствени нужди. Кметът на района Деян Георгиев категорично отрече в ефира на Нова телевизия да има издадено каквото и да е официално разрешение за обособяване на служебни места пред жилищната сграда.

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По думите му подобни действия представляват чисто самоуправство. Въпреки че кварталът страда от остър недостиг на места за паркиране, това не дава право на никого да заграбва общинска собственост.

От въпросната фирма са изпратили скица и план, с подписани одобрения от СДВР и Столичната община, твърдейки, че разполагат с легитимно разрешение.

Проверката на кметството обаче разкрива съвсем друга реалност. Документът всъщност се отнася до съвсем различно събитие от минал период – временна организация на движението, издавана при временно затваряне на улицата. „Тя по никакъв начин не дава права за постоянни паркоместа, нито пък разрешава поставянето на знак за забранено паркиране в разстояние от 11 метра“, каза районният кмет.

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Той беше категоричен, че няма да отстъпи пред натиска и опитите за саботаж, а общинският терен ще бъде напълно освободен за ползване от всички граждани.

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Паркиране паркоместа квартал Изгрев електромобили Деян Георгиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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