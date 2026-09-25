Арика Адамс представя най-новия си сингъл "Cry for Me" (ВИДЕО)

Младата и изключително талантлива изпълнителка Арика Адамс представя своя втори видео сингъл "Cry for Me". Парчето е част от предстоящия ѝ мини албум "Overground", който излиза на 1 октомври във всички дигитални платформи. Песента улавя онзи момент, в който осъзнаваш собствената си стойност и намираш смелост да продължиш напред.

"Cry for Me" е написана в период, в който Арика се опитва да се освободи от хора, които вече не иска в живота си. След безкрайни манипулации тя започва да си задава въпроса: "Отказала ли съм се от любовта или просто съм се научила да обичам себе си достатъчно, за да си тръгна?". Така се ражда песен за осъзнаването, че понякога да си тръгнеш не означава да се откажеш от любовта, а да избереш любовта към себе си.

"Overground" е резултат от двегодишната работа на Арика с ирландския продуцент Фиокра, с когото се запознават по време на уъркшоп в Abbey Road Studios в Лондон. Там легендарната продуцентка Силвия Маси, работила с Prince и Tool, използва музиката на Фиокра като пример за професионален творчески процес. Двамата започват да работят заедно и създават повече от 20 песни, от които постепенно се оформя новият проект.

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След дебютния ѝ албум "Past Timeline", посветен на силна тийнейджърска любов, "Overground" представя Арика като млад възрастен човек, който търси своето място в един красив, но турбулентен свят. Проектът съчетава алтернативен поп, рок, електронна музика, хип-хоп и кинематографични звукови пейзажи. В песните си младата изпълнителка говори както за личните си преживявания, увереността и любовта към себе си, така и за по-големи теми като неравенството, политическото напрежение и начина, по който се отнасяме един към друг.

Името "Overground" е вдъхновено от Лондонското метро. Докато работи по проекта, Арика започва да вижда музиката си като две противоположни енергии – светлата и борбена страна, която се превръща в "Overground", и по-меланхоличната, която ще бъде развита в бъдещ проект "Underground".

Излизането на новата музика съвпада и с важен момент в развитието на Арика като артист. Тя е една от седемте избрани изпълнители и групи в националната селекция на конкурса "Музикални сезони". Победителят в конкурса ще получи възможността да представи България на Eurosonic Noorderslag (ESNS) в Грьонинген, Нидерландия – един от най-значимите европейски шоукейс фестивали.

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След премиерата на "Cry for Me" и излизането на "Overground" на 1 октомври, Арика ще представи проекта на живо с промо концерт в клуб Строежа в София на 2 октомври. Следват участия на 30 октомври в BeeBop Cafe, 31 октомври в Tam във Велико Търново и 28 ноември на PIN Music Showcase в Северна Македония.

"Cry for Me" е следващата стъпка в музикалната история на Арика Адамс, по-зряла, по-смела и готова да разкаже какво означава да избереш себе си.