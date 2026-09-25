Синелибри 2026: Билетите за всички кинопремиери в София вече са в продажба

На 24 септември се състоя официалната пресконференция на 12-ия Международен кино-литературен фестивал Синелибри, в рамките на която бяха обявени акцентите в конкурсната и паралелната програма. Билетите за всички кино-литературни премиери и съпътстващи събития в София в интервала 15 октомври – 8 ноември вече са в продажба, обявиха организаторите.

Програмата е достъпна на сайта на фестивала: жанровата палитра е извънредно богата и обхваща 75 филмови заглавия, над 40 специални събития, включително две церемонии в присъствието на изтъкнати артисти от цял свят, галавечери на културите, събития за деца и тийнейджъри, срещи с автограф, чествания и образователни дискусии. Съвсем закономерно старт на тазгодишното "зрелище" дава трескавата драма на Дани Бойл "Мастило", адаптация по нашумяла съвременна пиеса за бурния възход на таблоидите – своеобразна притча за сляпата амбиция. След световната премиера на филма във Венеция идва ред на българската му премиера на 15 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК непосредствено след церемонията по откриване.

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На пресконференцията бяха оповестени заглавията от конкурса за пълнометражен игрален филм по литературно произведение. Сред тях е "Дневникът на една камериерка" - искряща провокация на Раду Жуде, който пренася класическия роман на Октав Мирбо в съвременна Европа, превръщайки го в безмилостна сатира за привилегиите, социалните неравенства и миграцията. В селекцията влиза драматичният куиър епос "Черното топче", който обвързва историите на трима мъже с една мистериозна незавършена пиеса на Лорка. След като беше удостоен с награда за режисура в Кан (споделена с "Отечество" на Павел Павликовски), филмът грабна Наградата на публиката в Торонто – мощна заявка за "Оскар".

За наградата за най-въздействаща екранизация ще се борят и новите филми на японския режисьор Рюсуке Хамагучи - лауреат на "Оскар" 2022 за "Карай колата ми" и на "Сребърен лъв" 2023 за "Злото не съществува", и иранския режисьор Асгар Фархади – два пъти отличен с "Оскар" за най-добър чуждоезичен филм. "И тогава изведнъж" на Хамагучи е фино напластен и дълбоко хуманен разказ за човешкото достойнство, изкуството на грижата, философското отношение към болестта и ролята на приятелството. Виржини Ефира и Тао Окамото придават особен блясък на тази съзерцателна драма и неслучайно бяха съвместно отличени с Наградата за най-добра актриса на фестивала в Кан. Вдъхновен от легендарната телевизионна поредица "Декалог" на Кшищоф Кешловски, "Паралелни истории" на Фархади е майсторски конструиран разказ, в който измислицата и действителността преливат една в друга и определят житейския избор на героите. Виржини Ефира прави поредната си забележителна роля, но тук ѝ партнира цяло съзвездие от актьори: Изабел Юпер, Венсан Касел, Пиер Нине и вечната Катрин Деньов.

В конкурса ще се състезават още "Помощникът" – проникновена адаптация на едноименния роман на швейцарския писател Роберт Валзер, един от най-ярките образци на ранния модернистичен роман в немскоезичната литература, и романтичната драма "Allegro Pastell" по едноимения роман на Лайф Ранд, представител на новата вълна в немската проза. Любопитното е, че грандамата на френското кино Изабел Юпер тази година участва в цели три филма – освен в "Паралелни истории", извън конкурса ще я гледаме в страховито забавната роля на графиня Батори в пародийния хорър "Кървавата графиня" на Улрике Отингер, както и в очарователната комедия на Марк Фитуси "Световно неизвестна".

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Българските предложения в основния конкурс са две: дългоочакваната драма "Остайница" по романа на Рене Карабаш, една вълнуваща история за свободата на идентичността и сковаващото бреме на традициите, режисирана от Костадин Бонев, и черната комедия "Такси за рая" на Иван Ничев и Тодор Чапкънов, абсурдно смешен и болезнено човешки разказ, в който границите между изкуството да живееш и изкуството да умираш постепенно се размиват. Официалната премиера на "Остайница" е на 16 октомври от 19:00 ч. в кино "Люмиер" в присъствието на екипа на филма, а на "Такси за рая" – на 24 октомври.

Елитно международно жури, представено от Джим Шеридан, Клайв Ръсел, Якоб Йония, Мария Хурадо и Теодора Маркова, ще обяви лауреата на наградата за най-добра екранизация в конкурса за пълнометражен игрален филм на 3 ноември от 19:00 ч. в зала 1 на НДК. Същата вечер зрителите ще узнаят и кое заглавие печели наградата в конкурса за документален филм, който тази година е изключително силен. Венец на церемонията ще бъде предпремиерната прожекция на последния филм на Павел Павликовски – монохромната биографична драма "Отечество", която спечели уважението на критиката и покори ценителите на първокласното авторско кино. Преди самата прожекция на изявения полско-британски режисьор и сценарист ще бъде връчена Награда за изключителния му принос към киното като естетика на недоизказаното и форма на отстояване на човешката свобода насред превратностите на историята. Събитието ще бъде съпроводено с разговор на Павликовски и българския писател Георги Господинов.

По традиция филмите и събитията са обособени в няколко модула, чиито заглавия подсказват жанрово-тематичния им профил. Тази година модулите са "Треска за злато", "Някои го предпочитат горещо", "Комедия дел арте", "Животът, начин на употреба", "След края на света", "Нежна е нощта", "Пътуване до Италия", "Течна модерност", "Светлото бъдеще" и "Кратко и ясно".

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Поклонниците на Жан-Пиер Жьоне и неговата приказна естетика не бива да пропускат новия му филм – жизнеутвърждаващата психологическа драма "Вода за цветята", адаптация по едноименния бестселър на Валери Перен с Лейла Бекти, Мелвил Пупо и Серджо Кастелито в главните роли. За премиерата на филма у нас пристига сценаристът Гийом Лоран, дългогодишен съмишленик и творчески партньор на Жьоне. В програмата на Синелибри се открояват още новите филми на Ксавие Джаноли и Кристоф Оноре, Нани Морети и Марио Мартоне, Джузепе Торнаторе и Майк ван Дийм, както и екранизации по Джейн Остин, Миеко Каваками, Лоран Мовиние, Жозе Сарамаго, Доменико Старноне и др.

Билети за всички прожекции и киносъбития в София се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн.