За отворените дупки на АМ "Хемус" и незаконното строителство: Регионалният министър каза ще я даде ли на концесия

"Не отваряме никакъв фронт срещу някого в пътното строителство, а пазим интереса на държавата. В момента се случва следното - на пътя Монтана в посока Видин или както го наричам "пътя на позора", не се строи, а пътните фирми са се възполвали от индексацията". Това заяви пред БНТ регионалният министър Иван Шишков. Той уточи, че ще има нова методика за индексация в пътното строителство. Още: Никой не желае да строи, иска само да индексира (ВИДЕО)

Строителните фирми искат да вземат парите

Снимка: АПИ

По думите му пътните фирми няма да получат индексация за пътното строителство. "Строителният сектор в рамките на половин година прави опит да убеди държавата, че иска да вземе едни пари. Всеки сектор иска да вземе повече пари, но управлението брани първо интереса на държавата", посочи регионалният министър.

Според него проблемът е в изплащането на индексациите за всички тези аванси в строителството. Защо след като предишното правителство имаше идея да се строи АМ "Хемус", защо не започнаха да я строят, а са се водили преговори само за индексацията, запита Иван Шишков.

Той е на мнение, че договорите поставят в силна позиция строителния бранш и в много слаба позиция - държавата.

Иван Шишков недоумява защо бившият регионален министър Иван Иванов иска да го съди, при положение, че всичко е предадено на МВР и на прокуратурата що се касае до АМ "Хемус". "Има безспорно незаконно строителство на четвърти лот на автомагистралата. Въпреки че строителството на лота е незаконно, няма да бъде събаряно", уточни регионалният министър. Още: Иван Иванов: Твърденията на министър Шишков за пътното строителство са абсолютно неверни

Според него АМ "Хемус" има голяма отворена дупка, която може да бъде запълнена и ще бъде запълнена.

"Ние ще направим така, че всяко едно строителство да бъде завършено. А за всичко останало - онези 800 км, които трябва тепърва да бъдат проектирани, в година и половина-две могат да бъдат проектирани всички инстратуктурни проекти могат да бъдат проектирани и ще бъдат дадени на концесия", категоричен бе регионалният министър.

Той увери, че ще бъдат намерени пари да се проектират магистралите. "Магистралите, които са започнали да се строят, ще трябва да ги завършим с пари от държавния бюджет. Ако трябва, ще изнасилим бюджета", закани се регионалният министър.

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