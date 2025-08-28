Заради Русия и петрола ѝ: Индия понася в пъти по-голям удар от Тръмп

Спестеното от Индия с покупките на евтин руски петрол заради войната в Украйна бързо ще бъде елиминирано и ще се превърне в голяма загуба за Ню Делхи с въвеждането новите американски мита за внос в САЩ на индийски стоки и услуги (най-вече дрехи, скъпоценни камъни и бижута, обувки, спортни стоки, мебели и химикали). От 27 август митата се вдигнаха с още 25% и станаха 50%.

Според оценки на анализатори, цитирани от Reuters, Индия ще загуби много повече пари от новите мита на САЩ, отколкото е спечелила в сделките с руски петрол. Преди старта на пълномащабната война в Украйна, Индия купуваше по-малко от 1% от общия си внос на петрол от Русия. Но след старта на войната, делът на руския петрол във вноса в Индия стигна почти 40%, като губещ в това отношение се оказа европейският сорт Brent, чийто дял Ню Делхи почна да намалява. Причината е кристално ясна - руският петрол върви за Индия със средно 7% по-голяма отстъпка. В резултат на това през последните 3,5 години Индия спести около 17 милиарда долара. Само че митата на Тръмп ще струват на Индия 37 милиарда долара и то само за настоящата фискална година (април, 2025 - март, 2026 година) - оценката е на базирания в Ню Делхи мозъчен тръст Global Trade Research Initiative (GTRI).

Засега не изглежда да има огромен шок за индийската икономика, но това не е гарантирано занапред. Борсовите индекси в Индия паднаха до най-ниското си ниво от 3 месеца и това не е добър сигнал - все още обаче през следващите 3 седмици вносът на Индия в САЩ ще е възможен при старите условия, заради уточнен преходен период.

Индия обаче не може толкова лесно да се откъсне от Русия. "Индия се нуждае от Русия във военната сфера и покупката на оръжия още няколко години, за евтин петрол, когато е наличен, геополитическа подкрепа и политическа подкрепа по чувствителни въпроси. Това прави Русия безценен партньор за Индия. Но САЩ е партньор номер едно на Ню Делхи", каза Хапимон Джейкъб, основател на Съвета за стратегически и отбранителни изследвания в Делхи.

