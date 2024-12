Защита от дронове: С рекорд Украйна "осигури" сериозни печалби за руски строители и производители на мрежи

7339 атаки с дронове е направила Украйнасрещу цели на руска територия дотук през 2024 година, като е използвала 8055 безпилотни летателни апарата в тях – или поне ако се вярва на официалната статистика на руското военно министерство за свалени дронове над руска земя. Има обаче сериозни нюанси – първо, не се упоменава колко дрона не са свалени (купищата горящи руски рафинерии, петролни депа, военни обекти, обекти в рамките на военни предприятия, летища и т.н. показват, че такива има много); второ – руското военно министерство не отчита някои атаки изобщо, въпреки обективни доказателства като геолокализирани видеокадри, пример има в днешния обзор на Actualno.com: Вой и закани на руските пропагандисти заради взривения в Москва генерал (ОБЗОР – ВИДЕО).

Най-много украински дронове са свалени в Белгородска област – 1827 при общо 880 атаки, следвана от Курска област – 1121 дрона при общо 309 атаки и Брянска област – 1141 дрона при 205 атаки. През 2022 година и през 2023 година над руска територия са свалени 10 300 дрона. Това значи, че през тази година и то без тя да е още завършила, Украйна вече е изстреляла 80% от количеството безпилотни летателни апарати, което е изстреляла за предишните две години. Най-голямата атака се случи на 1 септември - 160 дрона бяха изстреляни по цели в 15 руски региона. Най-голям брой атаки са извършени на 27 и 31 октомври: във всеки от тези дни руското военно министерство публикува 22 доклада за украински операции с дронове на руска територия. Статистиката е извадена от руското издание "Верстка", което е проследило официалните сводки на руското военно министерство в канала му в Телеграм. Общо 32 руски региона са били атакувани, като Русия брои Крим за руски регион – това не е признато от международната общност.

Всички тези данни са база за материал на "Верстка" относно услугите на различни руски компании, предлагащи защита срещу атаки с дронове: "Изградете метална рамка около обекта, който искате да защитите и го покрийте със специална мрежа - това е отговорът, който предлагат руските компании. Такива конструкции се монтират поне на няколко метра от обектите, за да могат да поемат удар от дрон или безпилотен летателен апарат, да предотвратят сблъсък с обект и да преместят точката на експлозия на безопасно разстояние. Такова устройство, както обещава един производител, може да спре дрон с тегло до 400 килограма и скорост до 200 километра в час". Колко всъщност може е съвсем отделен въпрос.

It was noisy this night in the Voronezh region of Russia. According to local authorities, air defense systems were operating in the region. The moment of shooting down the UAV was published by local media.



According to the authorities, there were no injuries or damage. pic.twitter.com/iNnGM1ebjW