Зелена светлина за газопровода от Израел до Египет

Американският енергиен гигант Chevron и партньорите му в находището "Левиатан" край средиземноморското крайбрежие на Израел подписаха сделка на стойност 610 милиона долара с държавния оператор за тръбопроводен транспорт Israel Natural Gas Lines за изграждането на тръбопровод, с който ще се увеличи износа на природен газ за Египет, съобщи БТА.

Chevron, който държи 39,66 процента дял в "Левиатан", заяви, че договорът за инженеринг, снабдяване и строителство на 65-километровото съоръжение, минаващо от Рамат Ховав в южен Израел до граничния пункт "Ницана" на израело-египетската граница, е за период от 15 години.

Предвижда се изграждането на газопровода да приключи през 2028 г., след което по него ще бъдат транспортирани най-малко 600 милиона кубични фута синьо гориво на ден. С това общия потенциал за износ на газ от Израел за Египет ще достигне над 2,2 милиарда кубически фута на ден.

"Този важен етап показва ангажимента на Chevron към подобряването на енергийната сигурност на Израел и региона," каза управляващият директор на звеното за Източното Средиземноморие на компанията Джак Бейкър.

Стъпката следва споразумението за доставка на природен газ за Египет на стойност 35 милиарда долара, обявено от партньорите в "Левиатан" в началото на август.

