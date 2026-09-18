Директор избухна срещу недомислица в закона: Ако в селото има "лозарство", губиш право на безплатен транспорт до града, за да учиш "роботика"

Учениците имат право на безплатен транспорт само до най-близкото училище, без значение какво искат да учат и в какво са добри. Този дългогодишен проблем постави отново на дневен ред един училищен директор, изправен пред предизвикателството да осигури достъп до образование на своите ученици.

"В първите дни на учебната година, докато текат бурни дебати на тема учебници, дисциплина, учебни програми и т.н., на мен ми се налага да осигуря достъп до образование на децата от малките населени места", коментира Мариета Георгиева, директор в ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин.

Безплатен транспорт - само до най-близкото училище

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Не мога да намеря разумно обяснение на факта, че право на безплатен транспорт се осигурява само до най-близкото населено място и няма значение каква професия или какъв профил си избрал, няма значение какъв е талантът ти - ще учиш това, което се предлага в най-близкото училище. Но тук не става дума за основно образование! Говорим за гимназия - за професия, за профил", обяснява проблема тя.

"В случая с област Видин, където един випуск е около 500 деца и социалният статус на по-голямата част от семействата е в долните граници - как да си позволиш а плащаш по 20€ на ден за транспорт! Няма да коментирам какъв е графикът на междуградския транспорт. Не казвам, че другите теми не са важни, но какъв резултат да очакваме от едно дете, което пристига в края на часа по български език, въпреки че е станало в 5:30 - 6:00", пише още Георгиева.

По думите й "първо трябва да осигурим достъп до образование, спокойствие и грижа на децата и едва тогава можем да приложим учебните програми".

Тя песимистично добави, че към момента в крайна сметка, на терен, всеки трябва да се спасява поединично.

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Според нея условността в законовите разпоредби създава въпросния проблем.

"Ако в твоето село или община имаш дори една възможност - да учиш лозарство, губиш право на безплатен транспорт до областния град и не можеш да учиш роботика или електротехника например. За мен в гимназиален етап трябва да имаш право на осигурен транспорт до най-близкото място, в което можеш да се обучаваш по определена професия или профил", добави директорът.

Законът

В ЗПУО въпросът е регламентиран конкретно в чл. 283, ал. 2. Актуалният текст е:

"За децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, задължително се осигуряват средства от държавния бюджет за транспорт до най-близката детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно. Средства от държавния бюджет за транспорт се предоставят и за ученици, които пътуват ежедневно до училище в друго населено място в същата или в съседна административно-териториална област, в което се обучават за придобиване на квалификация по професия, и обратно, ако такова обучение не се провежда в населеното място, в което живее ученикът, или ако ученикът се обучава по защитена професия или професия, по която е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, и в населеното място, в което живее, няма организирано професионално образование по същата или по друга защитена професия, по която е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда".

Както е видно, за учениците в професионално образование има специално основание за финансиране на транспорта, но в общия случай законовият текст определя, че държавата плаща за транспорт само до най-близкото училище.