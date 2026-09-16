Родителите няма да получат специални места за кратък престой пред училища и ясли

Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика не прие на първо четене законопроект за промени в Закона за движението по пътищата, внесен от Венко Сабрутев и група депутати. Предложението предвиждаше създаването на специална паркинг зона за кратък престой на родители, които спират с автомобилите си, за да заведат децата си до ясла, детска градина или училище.

Сабрутев обясни, че подобна практика съществува в редица западноевропейски държави и в САЩ. По думите му краткосрочният престой няма да създаде проблеми за паркирането на живеещите в съответния район.

"Възниква въпросът дали това е необходимо, след като децата би трябвало да са в ясла или детска градина максимално близо до вкъщи", коментира Сабрутев. Той обаче посочи, че в София има недостиг от около 8000 места в ясли и детски градини, заради което много деца посещават заведения извън района, в който живеят. Още: Другият ракурс към PISA: Учителите в България се справят добре, но родителите не се интересуват от децата си

Идеята е всяка община сама да определя броя на местата за краткосрочен престой според нуждите и възможностите си. Родителите ще посочват предварително регистрационния номер на автомобила, с който превозват детето, така че да не плащат за престоя и да не бъдат санкционирани за краткото спиране.

От "Възраждане" обявиха подкрепа за законопроекта. Георги Георгиев заяви, че общините трябва да бъдат задължени да приемат съответните наредби, като сами преценяват какви възможности имат за обособяване на такива места според местната инфраструктура.

Георги Петров от "Прогресивна България" също постави въпроса за необходимостта от задължителна мярка за всички общини. Според него подобно изискване би било подходящо за Столичната община, но остава проблемът дали всяко детско заведение ще може да осигури необходимите места. Той посочи, че в други големи градове като Пловдив и Бургас не съществуват същите проблеми с краткосрочния престой.

Законопроектът получи подкрепа и от Галя Василева от ГЕРБ. Тя уточни, че между първо и второ четене могат да бъдат направени промени, с които предложението да стане по-полезно за обществото. Още: Родители масово не получават бележки за плащането на частни уроци, недоволни са и от общата среда за децата

В крайна сметка четирима членове на комисията гласуваха "за", против нямаше, а 14 се въздържаха. Така предложението не получи необходимата подкрепа и беше отхвърлено на първо четене.