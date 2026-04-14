Казусът с Малко българско училище: Съдът не беше оставен да се произнесе - идват нови проблеми?

След като служебният министър на образованието Сергей Игнатов възстанови държавната субсидия на Малко българско училище в Чикаго, включвайки го пак в Актуализирания списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2025/2026 година - казусът изглежда не е приключил. Първо, защото има висящо съдебно дело (какво става с него, ще има ли изобщо то предмет да се гледа след решението на Игнатов), и второ - държавата би трябвало да извършва проверки чрез своя задграничен представител, но изглежда той няма как да го прави.

Накратко за казуса

Припомняме, че казусът възникна след проверка на генералния консул на България в Чикаго Светослав Станков, след която директорката Живка Бубалова-Петрова подаде сигнал срещу дипломатическия представител на страната ни към Държавния департамент на САЩ и в американската полиция. Тя се оплакала, че консулът влязъл неправомерно в дома ѝ. Междувременно BG Voice съобщи, че синът на директорката е казал пред бургаското издание "Флагман", че майка му си изкарала ограничителна заповед срещу генералния ни консул. Причината Станков да проверява беше държавна субсидия за училището – а в качеството си на консул именно Станков отговаря за контрола относно разходването ѝ. Ето защо в края на миналата година редовният министър Красимир Вълчев извади Малко българско училище от въпросния списък - ОЩЕ: Проверка колко пари заслужава българско училище в Чикаго: Трик с полицията там срещу проверяващия наш генерален консул

Малко българско училище обжалва това пред Административен съд София-град, който остави жалбата без разглеждане. Казусът отиде във ВАС, който върна въпроса в първоинстанционния съд. С други думи съдът още не се е произнесъл.

Служебният образователен министър Сергей Игнатов обаче възстанови субсидията на училището, като МОН уточнява в отговор на въпроси на Actualno.com, че съдебното дело спира изпълнението на старата заповед т.е. то не е предварително.

"Това означава, че към момента заповедта не поражда действие до окончателното решение на съда", отговориха от МОН на запитване на Actualno.com. Това обаче повдига въпроса дали юридическият казус е висящ и дали решението за възстановяване на училището е по-скоро политическо. ОЩЕ: Без да изчака съда: Служебното правителство върна субсидията на Малко българско училище в Чикаго

Какви са мотивите на МОН?

МОН се мотивира за възстановяването на училището именно със спирането на изпълнението на заповедта заради съдебното дело и със становище на Междуведомствената комисия по въпросите на българските неделни училища в чужбина.

"Към момента заповедта не поражда действие до окончателното решение на съда. Поради това Междуведомствената комисия по въпросите на БНУ в чужбина и във връзка със спирането на изпълнението на заповедта изрази становище за връщане на МБУ и БНУ МБ в списъка за настоящата учебна година, за да може да осъществява пълноценно дейността си в съответствие с изискванията на МОН", казват още от образователното министерство.

Снимка: Facebook / Малко българско училище / Little Bulgarian School

Какъв е проблемът?

"Включването отново на двете училища в списъка ще позволи Генералното консулство в Чикаго да извършва мониторинг на място на дейността им, да реализира подкрепа при необходимост и да се осъществяват съвместни дейности за постигане на ефективни резултати", отговарят от МОН.

Да, но проверка на Actualno.com установява, че директорката на учлиището Живка Бубалова-Петрова все още не е оттеглила жалбите си срещу консула от Държавния департамент на САЩ и американската полиция. Така тя не само все още нарушава постановление на Министерски съвет номер 90 от 2018 г., което предвижда българските неделни училища да съдействат за авторитета на българската държава, но и възпрепятства проверката - ОЩЕ: Вълчев защити консула в Чикаго: Ако българското училище иска финансиране - да оттеглят жалбите срещу него

От отговора на МОН също става ясно, че училището писмено е декларирало готовност да бъде осъществяван мониторинг, както и да бъде подновена регулярната комуникация със задграничните представителства на Република България във Вашингтон и в Чикаго. С други думи – училището хем декларира готовност, хем не оттегля жалбите си срещу задграничния представител на държавата в Чикаго, срещу когото е извадена и ограничителна заповед. Заповедта е заради проверка на Станков в детската градина "Мечо Пух", не в Малко българско училище (Бубалова-Петрова всъщност управлява три образователни институции в САЩ) - основанието за искане на документа е, че градината се намира в частен имот на Бубалова-Петрова (според местното законодателство това не е незаконно) и тя трябва да даде разрешение там да се влезе.

Назрява недоволство

Actualno.com разполага с информация, че другите български училища в Чикаго обмислят обжалване, защото лицензът на Малко българско училище според тях е върнат в нарушение на процедурата, тъй като липсва именно проверка и становище от генералното консулство в Чикаго, т.е. при заобикаляне на правилата.

Съмнение за политически натиск

Дали Малко българско училище се радва на подкрепа на в служебния кабинет? Въпросът касае заместник-министъра на вътрешните работи Иван Анчев, който е и бивш консул на България в Чикаго (2016 - 2020). Анчев беше и сериозна фигура в "Републиканци за България", партията на Цветан Цветанов, бившата "дясна ръка" на Бойко Борисов. Той е бил член на Изпълнителния съвет на партията и координатор на сектор "Политики към българите в чужбина". През 2021 г. беше и водач на партийната листа в 14-ти МИР – Перник.

"Обявявам официално и публично, че ще поставя изцяло услугите си pro bono в полза на децата, родителите, учителите и ръководството на "Малко българско училище" в Чикаго, за да бъде възстановена неправдата, а подкрепата от България за училището в Чикаго да бъде възстановена", обяви Иван Анчев през ноември 2025 г. във "Фейсбук". Конфликт на интерси или няма такава законова постановка в случая? ОЩЕ: Казус в Чикаго: Българщината се превърна в политика с атака срещу консула ни