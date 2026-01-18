Когато семейството абдикира, отглеждаме бъдещи престъпници: От синдикат "Образование" искат оценка за дисциплина

Реална автономия за учителите да преподават иновативно, но и да налагат дисциплина. Оценка за дисциплина, която влияе върху образователния статус на ученика. Ефективни санкции за родителите, които неглижират задълженията си. Възпитание в ценности и добродетели, чрез учебната програма.

За това настояват в своя позиция от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

"Само когато изчистим училището от фалшивия либерализъм и върнем уважението към учителя и правилата, ще можем да говорим за качествено образование", посочват от синдиката.

Либералният експеримент "училище без стрес и правила" се провали

"В момента "доброто дете" е ощетено. Учителят отделя непропорционално много време за укротяване на системни нарушители, вместо да преподава иновативно. Затова синдикатът предлага конкретна мярка, подкрепена от 87,4% от родители и учители – въвеждане на оценка за дисциплина. Тази оценка няма за цел да наказва, тя е апотеоз на доброто семейно възпитание и цели да даде ясен сигнал, че липсата на възпитание има трудно преодолими последици", заявяват от синдикат "Образование".

"Либералният експеримент "училище без стрес и правила" претърпя крах. Време е да върнем авторитета на учителя. Българското училище е автономно само на хартия, докато външни фактори, НПО и политически интереси отнемат инструментите за по-добро образование и възпитание. Години наред българската образователна система е подложена на натиск да възприеме модел на „образование без правила“ и „учене без стрес“. Този либерален подход, маскиран като грижа за правата на детето, на практика отне всички инструменти на учителя за реакция, разми границите на дисциплината и остави педагозите безпомощни пред агресията и апатията", коментират от синдиката.

Според експертите в образованието е време да си признаем, че мантрата за „щастливо детство без задължения“ доведе до поколение, което не познава думата „отговорност“.

"Новото поколение образование - с ИИ, иновации и креативност е обречено, ако не се възстанови възпитателната функция на училището, взаимното уважение и йерархия между участниците в процеса и връщането на лостовете за контрол в ръцете на учителя. Сега тези лостове са в ръцете на либералните организации и политическите партии и се използват срещу него – българския учител", пише още в позицията.

Училището е с вързани ръце да противодейства на нарушителите

Според позицията макар в ЗПУО да е записано, че българското училище е автономно, реалността е различна.

"Учебните заведения са притиснати между бюрокрацията на МОН, политическите назначения и влиянието на различни неправителствени организации (НПО), които прокарват политики, чужди на българската образователна традиция. Вместо учителските колективи да имат мандат за педагогически и управленчески решения, което е логично за една „институция“, те са заставени да попълват бумащина и да обясняват всяко свое решение, действие, оценка или санкция. Резултатът е видим – масово неспазване на училищните правилници, включително фиктивната забрана за телефони в час, която 92,1% от обществото настояват да се спазва стриктно. Липсата на реална власт у учителя и директора превръща училището в „разграден двор“, където правилата важат само за тези, които и без това ги спазват", пишат синдиците.

Според синдикат "Образование" дисциплината е фундамент, без който няма качество. По думите им тезата, че строгите правила травмират децата, е несъстоятелна. Напротив – ясните граници създават сигурност, пишат те, цитирани от бтв.

"Образованието не е само път към знанието и компетентности. Според национално проучване 98% от българите смятат, че училището трябва да изгражда добри и нравствени хора, в отговор на моралния дефицит. Ролята на родители и учители е фундаментална, при ясно разпределени отговорности и строго подредена йерархия, в която родителят възпитава партньора и слуша учителя, а учителят, като педагог, обучава в унисон със своята квалификация и отправя послания към родителя. Прибавя се отговорността от страна на родител - отговорност, която по български беше отнета през 90-те", коментират още образователните експерти.

Санкции за безотговорни родители

В позицията си образователният синдикат твърди, че либералният модел е свалил отговорността и от родителите, превръщайки ги често в адвокати на децата си срещу училището.

Синдикатът настоява за промяна в този модел чрез въвеждане на финансови и административни санкции за родители, които отказват да съдействат за възпитанието на децата си.

"Практика, която работи успешно в Европа, трябва да намери място и у нас. Когато семейството абдикира, държавата не може да си позволи да отгледа бъдещи "клиенти на правосъдната система"", коментират от синдикат "Образование".

От там призовават за обществен консенсус и прекратяване на експериментите с образователната система.