12 септември 2025, 19:15 часа 393 прочитания 0 коментара
Промени за учениците, но без тяхно участие: Образователният министър прие на среща ученическите съвети

Във връзка със съвместните застъпнически усилия на Национален младежки форум, Национален ученически парламент и Софийски ученически съвет по повод предложените промени на Закона за предучилищно и училищно образование и изключването на учениците от процеса на обсъждане на предложените реформи в навечерието на 6-и септември организациите проведоха среща преди началото на учебната година с министър Красимир Вълчев, съобщават в прессъобщение от трите организации.

Основната цел на разговорите бе да бъде обсъдена ролята на учениците в процесите на вземане на решения, как да бъде подобрено ученическото представителство на училищно, регионално и национално ниво и как ученическото самоуправление може да бъде използвано за инструмент. Инструмент не само за гарантиране на принципа образованието да следва интереса на учениците, но и да бъде максимално оползотворена образователната стойност на ученическото самоуправление.

Младежките организации представиха свое предложение за изменение и допълнение на Закона за предучилищно и училищно образование, чрез което да бъде подобрено ученическото самоуправление и представителство.

Разговорът

Министър Вълчев е изразил готовност за създаване на съвместен работен формат, в рамките на който да бъдат обсъдени текстове за регламентиране на национален представителен орган и механизмите за участие на учениците.

Силвия Аврамова, секретар на Национален ученически парламент, подчерта, че във време на апатията, която наблюдаваме в страната, е важно да окуражим участието на учениците. Необходима е по-голяма подкрепа за личностното израстване и приобщаването на учениците в обществото. В тази връзка и с оглед на предложението за забрана на телефоните в час, Дамян Будинов, председател на Софийски ученически съвет, посочи, че е необходима повече подкрепа за изграждането на дигитална култура, което би могло да има по-дългосрочен положителен ефект от забраните на телефоните.

Учениците изразяват своето разочарование във връзка с отношението на народни представители към учениците, участвали и изразили мнение по време на проведеното на 29 юли общественото обсъждане в рамките на заседанието на Парламентарната комисия по образование и наука. Тема на обсъждането бяха трите проектозакона за изменение и допълнение на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО).

Участието на представители на Национален ученически парламент и Софийски ученически съвет бележи първата пряка възможност за участие на учениците в рамките на този опит за реформиране на образователния закон. Вместо насърчаване, вслушване в препоръките на учениците и осъзнаване на ключовата образователна стойност от участието им в общественото обсъждане, те бяха приветствани с омаловажително отношение, критика и опити за делегитимиране на гласа им, отбелязват от организациите.

МОН със заявка

"Подкрепяме създаването на национално представителство на ученическите съвети и стартираме работа за регламентирането му в нормативната уредба". Този ангажимент пое министър Вълчев по време на срещата. По думите му може да се стъпи на опита на Националното представителство на студентските съвети, а всички текстове ще бъдат разписани заедно с учениците.

„Това е инициатива, която от много години коментираме и от общата ни ангажираност зависи да я облечем в смисъл“, каза министър Вълчев. По думите му има много въпроси, които трябва учениците да обмислят и да предложат – кой да може да бъде избиран, кога да се придобива право на глас и др. Той се ангажира, че МОН ще подкрепи ученическите идеи така, че да залегнат в законовата и подзаконовата уредба, за да бъде това организация с реално участие във формирането на политиките в образователната система.

„Националното представителство на студентските съвети през годините се утвърди като коректив на министерството в областта на висшето образование. Надявам се същото да постигнем и с ученическа национална организация, но тук има много повече организационни предизвикателства“, каза още Красимир Вълчев. Той призова младите хора никога да не допускат да бъдат употребявани за политически цели и да отстояват последователно идеите си.

Учениците заявиха, че вече обсъждат варианти за функционирането на подобна организация, устав, органи на управление и взаимодействие между училищата. Те подчертаха и че ученическото самоуправление е сред най-успешните инструменти за приобщаване на проблемните младежи, намаляване на агресията и обмяната на идеи и ценности.

В срещата участваха заместник-министрите Наталия Михалевска, Емилия Лазарова и Петър Николов, председателят на Национален младежки форум Атанас Радев и Виктория Трифонова, Дамян Будинов и Елица Манева от Софийски ученически съвет, Силвия Аврамова и Димитър Фердинандов от Национален ученически парламент, както и Христо Томов от организацията „Младите решават“.

