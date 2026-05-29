Математик за НВО в 7 клас: Има неравенство и огромна разлика между учениците от математически и нормални гимназии

Има огромна разлика между математическите гимназии и нормалните училища по отношение на Националното външно оценяване в 7 клас.

Това заяви математикът и преподавател в НБУ Лъчезар Томов, според който обикновените ученици няма как да решат 3 текстови задачи за 90 минути. По думите му учениците от макематическите гимназии се справят, просто защото имат повече часове практика, отколкото в учебните програми на нормалните училища.

Проблемът с разликата между учениците

"Проблемът с изпита за НВО в 7 клас не е само в това, че се придава твърде голяма тежест на умения, които са второстепенни за тази възраст (да, бързото смятане наум е важно умение, но е рано да се иска подобна скорост в 7-и клас, и не се набляга на мисленето при решаване на текстови задачи (не с таблици, с мислене). Проблемът е, че това стимулира наизустяване в клас в много училища, което активно вреди, вместо да помага на децата, защото не само, че не им създава умения, които ще им трябват през целия им живот, но и ги подлага на стрес, който да им внуши, че те са неспособни да научат дори най-елементарните неща в математиката", коментира Томов.

По думите му "няма как да решиш 3 текстови задачи за 90 минути, ако вече не им знаеш отговорите, или не си имал много повече часове практика, отколкото учебните програми на нормалните училища дават".

Според него това е причината да има огромна разлика между математическите гимназии и нормалните училища. "Децата в тях са се готвили с много по-интересни проблеми, за да влязат в тези училища, нещо са научили, дори да е имало наизустяване (практиката да решаваме 100 теста на час я има и за тези състезания, замества доброто преподаване), а след това имат и по 12 часа, вместо по 4", обяснява експертът.

Томов е на мнение, че е нужен формат, в който решаването чрез мислене е много по-важно от наизустяването и не се дава по 3 минути на задача.

